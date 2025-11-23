Μητσοτάκης-στις-εκλογές-της-ΝΔ:-Η-παράταξη-στηρίζει-τη-μεσαία-τάξη-με-μέτρα-που-υλοποιούνται

Την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των πολιτών στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε στις δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη διαδικασία, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που στηρίζει τη μεσαία τάξη με μέτρα που αρχίζουν να υλοποιούνται.

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων. Και να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της. Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη, η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους».

«Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα τα δει, θα τα εισπράξει και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή, η οποία θα μας αναγκάσει απ’ ότι αντιλαμβάνομαι να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 7. Πιστοποιείται και πάλι τα μέλη της ΝΔ παλιοί και νέοι φίλοι ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

sofokleous10.gr

