Νέες συνομιλίες στη Γενεύη για το Ουκρανικό – Σε Συμπληγάδες ο Ζελένσκι, έχει πέντε μέρες να απαντήσει στο σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σε συμπληγάδες βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μία μοιραία επιλογή: Να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων που συνέταξε ο Λευκός Οίκος -και συνεπάγεται μεγάλες υποχωρήσεις- ή να βρεθεί απομονωμένος να πολεμά απέναντι στην ρωσική πολεμική μηχανή η οποία τους τελευταίους μήνες σημειώνει προόδους στο πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά το χθεσινό ανακοινωθέν των Ευρωπαίων της G20, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες της συμμαχίας E3 (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία) πραγματοποιούν σήμερα στη Γενεύη κρίσιμες συνομιλίες για το αμερικανικό προσχέδιο τερματισμού του πολέμου, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταθέσει ως βάση διαπραγμάτευσης. Στις διαβουλεύσεις συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της ΕΕ, ενώ η Ιταλία έχει αποστείλει δικό της αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φτάνουν σήμερα στη Γενεύη, με στόχο —σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters— «να εξομαλύνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες» και να καταρτίσουν συμφωνία «επωφελή για την Ουκρανία». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να βρεθούν μαζί οι δύο πρόεδροι», δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη Γενεύη βρίσκεται ήδη ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία είχε προγραμματιστεί να αφιχθεί χθες το βράδυ. Το Κίεβο έχει επισήμως επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται ενόψει της διορίας της Πέμπτης, που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στον Ζελένσκι για να εγκρίνει το σχέδιο των 28 σημείων. Το πλαίσιο προβλέπει παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, περιορισμούς στις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας και εγκατάλειψη της πορείας ένταξης στο ΝΑΤΟ — στοιχεία που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Κίεβο και Ευρωπαίους.

Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες έχουν χαρακτηρίσει το αμερικανικό σχέδιο «βάση για διαπραγμάτευση», επισημαίνουν όμως ότι απαιτείται «επιπλέον δουλειά» ώστε να εξασφαλιστεί μια συμφωνία πιο ευνοϊκή για την Ουκρανία. Πηγή της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ένα ευρωπαϊκό ειρηνευτικό προσχέδιο, βασισμένο στις αμερικανικές προτάσεις, έχει ήδη αποσταλεί τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ουάσιγκτον.

Λίγο πριν από τις συνομιλίες, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει «την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της» ή ακόμη και την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, αν αναγκαστεί να αποδεχθεί το πλαίσιο. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε το αμερικανικό σχέδιο «βάση για επίλυση της σύγκρουσης», αν και η Μόσχα μπορεί να διαφωνήσει με ορισμένα σημεία, καθώς προβλέπεται αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από κατεχόμενες περιοχές.

Οι σημερινές συνομιλίες στη Γενεύη πραγματοποιούνται σε μια από τις πιο ευαίσθητες φάσεις του πολέμου, καθώς η Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο των εχθροπραξιών και οι πιέσεις για συμφωνία αυξάνονται ενόψει των αμερικανικών προθεσμιών.

Επιμένει ο Ρούμπιο: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι αμερικανικό και όχι ρωσικό

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε χθες βράδυ στο ότι το σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα έχει συνταχτεί όντως από τις ΗΠΑ και δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν Αμερικανοί γερουσιαστές.

Ο υπουργός Εξωτερικών αντέκρουσε έτσι όσα ανέφεραν τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές, σύμφωνα με τους οποίους το κείμενο ενστερνίζεται απόλυτα αξιώσεις της Ρωσίας.

This is blatantly false. As Secretary Rubio and the entire Administration has consistently maintained, this plan was authored by the United States, with input from both the Russians and Ukrainians. https://t.co/wVuDO4iXE6 — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) November 23, 2025

«Η ειρηνευτική πρόταση συντάχθηκε από τις ΗΠΑ», αντέτεινε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο μέσω X. Το κείμενο «προσφέρεται ως ισχυρό πλαίσιο για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Βασίζεται σε στοιχεία που συνεισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες συνεισφορές της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ ανέφερε μέσω X, αντιδρώντας στις δηλώσεις τριών μελών της Γερουσίας, πως αυτό που υποστήριξαν είναι «κατάφωρα ψευδές».

Τα τρία μέλη της αμερικανικής άνω Βουλής –ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Ράουντς, ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ και η δημοκρατική Τζιν Σαχίν– υποστήριξαν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει επίσημες θέσεις των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

«Ο υπουργός Ρούμπιο μας τηλεφώνησε το απόγευμα. Νομίζω πως μας εξήγησε πολύ καθαρά ότι γίναμε αποδέκτες πρότασης που διαβιβάστηκε από έναν από τους αντιπροσώπους μας. Δεν πρόκειται για δική μας σύσταση. Δεν πρόκειται για δικό μας σχέδιο ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Ράουντς.

Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Γενεύη, μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το σχέδιο των 28 σημείων.

Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε από διάφορα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του AFP, επαναλαμβάνει αξιώσεις-κλειδιά της Μόσχας, ιδίως την εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, τη μείωση του μεγέθους του στρατού της, την οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO. Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.

Ωστόσο χθες ο ρεπουμπλικάνος απάντησε μονολεκτικά «όχι» όταν του τέθηκε η ερώτηση αν το σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης είναι η «τελευταία προσφορά» της Ουάσιγκτον.

«Προσπαθούμε να τερματίσουμε» τον πόλεμο, «με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώσει» η σύρραξη, που γενικεύτηκε με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022, επέμεινε ο Aμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

