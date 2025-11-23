Οι-bears-ξήλωσαν-το-ταμπλό-και-πέταξαν-τρισεκατομμύρια-στις-φλόγες

Η αμερικανική αγορά έδωσε ακόμη ένα μάθημα για το πώς λειτουργεί όταν το επενδυτικό συναίσθημα γίνεται υπερβολικά διπολικό. Μέσα σε πέντε ώρες, ο S&P 500 εξαφάνισε δύο τρισ. δολάρια σε αξία, στη γρηγορότερη αναστροφή από την περίφημη «Liberation Day», χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική είδηση που να δικαιολογεί μια τέτοια απότομη μεταστροφή.

Ακόμη και η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ εσόδων, είδε την πορεία της από το +6% να καταλήγει στο -3%, ένα εύρος διακύμανσης που μόνο σε περιβάλλον υπερκορεσμένων προσδοκιών μπορεί να καταγραφεί.

Το μοναδικό στοιχείο που εμφανίστηκε στις οθόνες ήταν η ανακοίνωση πως το Bureau of Labor Statistics θα δημοσιεύσει τον δείκτη απασχόλησης του Νοεμβρίου στις 16 Δεκεμβρίου, μετά τη συνεδρίαση της Fed, κάτι που εκ των πραγμάτων δεν αιτιολογεί τέτοια βίαιη μεταβολή. Η κίνηση ήταν περισσότερο μηχανική, προϊόν μιας αγοράς όπου το συναίσθημα λειτουργεί πλέον είτε ως μοχλός υπερβολικής επιτάχυνσης είτε ως καταλύτης μαζικής εξόδου.

Οι επενδυτές φοβούνται να μείνουν “οι τελευταίοι που θα φύγουν” στις πτωτικές κινήσεις ή όπως το λέμε εμείς να “μη μείνουν με το μουτζούρη“, ενώ στις ανοδικές φοβούνται μήπως χάσουν το επόμενο μεγάλο ράλι (FOMO) – μια συμπεριφορά που ενισχύει τις μεταβολές αντί να τις εξομαλύνει.

Το παράδοξο του φόβου

Ο Fear & Greed Index υποχώρησε στο 6 (στο τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής είχε ανέβει στο 11), το χαμηλότερο επίπεδο από τον πυθμένα του Απριλίου 2025, επαναφέροντας την αγορά σε καθεστώς ακραίου φόβου, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 απέχει μόλις 5% από ιστορικά υψηλά. Η ιστορία δείχνει ότι σε αντίστοιχες συνθήκες ο δείκτης έχει αντιδράσει ακόμη και με ράλι 200 μονάδων σε 48 ώρες.

Το παράδοξο είναι ότι η Nvidia, ο πρωταγωνιστής της AI εποχής, τρέχει πλέον ετήσια έσοδα άνω των 200 δισ. δολαρίων και διαπραγματεύεται με forward P/E χαμηλότερο από τη Walmart.

Παρά την έντονη μεταβλητότητα, ο S&P 500 παραμένει στο +11% για το έτος και +35% από τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη εικόνα μένει αμετάβλητη και ότι αυτή η διόρθωση έχει περισσότερο χαρακτήρα ενδιάμεσης στάσης παρά αλλαγής κατεύθυνσης.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης ο δείκτης S&P 500 αποτυπώνεται στο εβδομαδιαίο chart να έχει διασπάσει καθοδικά το ανοδικό κανάλι “C” στις 6.675 μονάδες ανοίγοντας μέτωπο με την επόμενη περιοχή στήριξης των 6.450 με 6.400 μονάδων.

Ραγδαία τεχνολογική αποσυμπίεση

Ο Nasdaq 100 βίωσε μία από τις πιο φορτισμένες εβδομάδες της χρονιάς, καθώς οι εκροές από τις τεχνολογικές μετοχές εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα που δεν έχουν εμφανιστεί από το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BofA Global Research, ο κλάδος κατέγραψε 4-εβδομαδιαίο μέσο outflow που προσεγγίζει τα –2,8 έως –3,0 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας το βαθύτερο χαμηλό των τελευταίων 17 ετών και ξεπερνώντας κατά περίπου 800 εκατ. δολάρια το προηγούμενο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του 2021.

Η πίεση ήταν εντεινόμενη εβδομάδα με την εβδομάδα: μόνο την τελευταία εβδομάδα οι επενδυτές ρευστοποίησαν –1,6 δισ. δολάρια, μετά τα –2,3 δισ. της αμέσως προηγούμενης και τα –5,1 δισ. πριν από τρεις εβδομάδες, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο συνεχόμενο κύμα εκροών των τελευταίων επτά μηνών.

Οι 10 μετοχές τώρα με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση ήταν οι: Advanced Micro Devices (AMD –18,21%), Micron Technology (MU –17,34%), Pinduoduo (PDD –17,87%), Palantir Technologies (PLTR –14,29%), Palo Alto Networks (PANW –11,79%), Amazon.com (AMZN –10,66%), Intel Corporation (INTC –9,79%), Netflix (NFLX –8,79%), Microsoft (MSFT –6,25%) και Tesla (TSLA –6,59%).

Διαγραμματικά ο δέικτης Nasdaq 100 βρίσκεται πάνω στο πολύ δύσκολο επίπεδο στήριξης των 23.980 με 23.900 μονάδων. Περιοχή όπου αν τμηθεί καθοδικά θα δώσει χώρο στους Bears για να πιέσουν προς το επόμενο σημείο στήριξης των 23.000 μονάδων.

Nvidia: ισχύς και πίεση μαζί

Η Nvidia παρέδωσε ένα εντυπωσιακό γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας ξεκάθαρα τις προβλέψεις σε έσοδα και κερδοφορία, ενώ η καθοδήγηση για το δ’ τρίμηνο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το αφήγημα της αδιάκοπης ζήτησης για AI. Τα έσοδα αυξήθηκαν 62% στα 57,01 δισ. δολ., με προσαρμοσμένα κέρδη 1,30 δολ. ανά μετοχή, υψηλότερα των εκτιμήσεων. Η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις 65 δισ. δολ. για το επόμενο τρίμηνο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Nvidia κατέγραψε μία ιστορική διακύμανση: μέσα σε λιγότερο από 36 ώρες η κεφαλαιοποίησή της πρόσθεσε και απώλεσε συνολικά 450 δισ. δολ., δηλαδή swing 900 δισ. δολ., αναδεικνύοντας την ασύγκριτη μεταβλητότητα γύρω από τον ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα η μετοχή για άλλη μια φορά δεν θα μπορέσει να κλείσει πάνω από το τοίχο “Q“, στα 191 δολ., δεδομένο που έχει αρχίσει και κουράζει τους αγοραστές. Σημείο κλειδί για τους πωλητές είναι τα 173 δολ. ή ένα -4% από το κλείσιμο της Πέμπτης των 180,6 δολαρίων.

Η Γερμανία δοκιμάζεται

Ιδιαίτερα στρυμωγμένος πάνω σε ένα πολύ δύστροπο φράγμα στήριξης βρίσκεται στις τελευταίες συνεδριάσεις ο γερμανικός δείκτης DAX 40.

Είναι ένα επίπεδο που εκτείνεται από τις 23.100 έως τις 23.000 μονάδες και έχει να καταστρατηγηθεί καθοδικά από τον περασμένο Απρίλη ή για περίπου 200 μέρες. Εδώ η καθοδική διάλυση της εν λόγω ζώνης είναι ικανή να σπρώξει το δείκτη προς τις 21.960 μονάδες θέτοντας έτσι ανοιχτά θέμα αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Μέχρι στιγμής πάντως οι χορηγοί της πτώσης σε εβδομαδιαίο επίπεδο έχουν αποκαλυφθεί οι: Rheinmetall (–10.89%), Deutsche Bank (–9.38%), Infineon Technologies (–9.26%), Siemens Energy (–8.71%), Merck (–8.77%), Bayer (–8.60%), Commerzbank (–7.67%), Adidas (–6.45%), Porsche (–5.65%) και Fresenius (–4.84%).

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

