    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αύριο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

    Αργότερα, στις 18.20 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

