Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αύριο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Αργότερα, στις 18.20 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός
- Κοντογεώργης: Μέσα στην εβδομάδα επιστροφή ενοικίου και βασική ενίσχυση για τους αγρότες
- Άμεση οικονομική στήριξη από την Κομισιόν για Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο ζητά ο Γ. Αυτιάς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κώστας Τασούλας Κυριάκος Μητσοτάκης