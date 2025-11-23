ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία και μετά την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών

«Έχουμε επανειλημμένα, με ανακοινώσεις μας, επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών», σημειώνεται σε κοινή ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας – ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και Υπεύθυνου του Κ. Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τα κενά που παραμένουν στα σχολεία.

«Δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που η ίδια, λόγω ολιγωρίας δημιούργησε και για το οποίο φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί κενά παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Έχουμε λοιπόν τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς, ολοήμερα σχολεία που είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου, ειδικότητες ανύπαρκτες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο σε εξαγγελίες, αφού δεν στελεχώθηκαν ακόμη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, και σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό παράλληλης στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες», αναφέρεται.

«Θα εξηγήσει η κυρία Υπουργός Παιδείας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς γιατί το περιβόητο «επιτελικό κράτος» αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει και να υλοποιήσει εγκαίρως ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης; Περαιτέρω, μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το πρόβλημα να μην καταστεί ενδημικό ή θα επιμείνει στην κυνική θέση «κενά πάντα θα υπάρχουν»;

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών στα σχολεία. Για το καλό της εκπαίδευσης, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει «επιτελικά», να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών», καταλήγει η ανακοίνωση.

