Παύση πυρός και μετά διαπραγμάτευση για τα εδαφικά, εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ – Τι αντιπροτείνουν οι Ευρωπαίοι

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της κάθισαν σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη για να καταθέσουν την αντιπρότασή τους προς τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι συνομιλίες με τη Ρωσία για οποιεσδήποτε εδαφικές ρυθμίσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή επαφής, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της διαδικασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο πρακτορείο -, η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει αίτημα του Κιέβου για μια ισχυρή αμερικανική εγγύηση ασφαλείας αντίστοιχη με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και απαίτηση να χρησιμοποιηθούν τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την κάλυψη των ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος. Η ουκρανική και ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Μόσχας για παραχώρηση εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονταν για τις ισχυρές εγγυήσεις που θα παρείχαν, ενώ τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παρέμεναν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει το κόστος των καταστροφών που προκάλεσε. Επιπλέον, άλλες κυρώσεις θα αίρονταν σταδιακά και η Ρωσία θα επέστρεφε βήμα-βήμα στη διεθνή οικονομία εφόσον τηρούσε πιστά τη συμφωνία.

Θυμίζεται πως σύμφωνα με τους όρους της αρχικής αμερικανικής πρότασης 28 σημείων, η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει δυνάμεις από τμήματα του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει πλήρως, δημιουργώντας μια ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που θα αναγνωριζόταν διεθνώς ως ρωσική. Παράλληλα, η Μόσχα θα αποκτούσε de facto αναγνώριση της κυριαρχίας της στην Κριμαία, στο Λουχάνσκ και στο Ντονέτσκ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υφιστάμενης γραμμής του μετώπου —συμπεριλαμβανομένων περιοχών στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια— θα «πάγωνε» ως έχει.

Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε – όπως αναφέρουν πηγές – με ρωσική συμμετοχή, προβλέπει επίσης περιορισμό του ουκρανικού στρατού στους 600.000 άνδρες. Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Καναδά και την Ιαπωνία, απέρριψαν την ιδέα ότι τα ουκρανικά σύνορα θα μπορούσαν να μειωθούν ή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα έπρεπε να περιοριστούν, με κοινή δήλωση στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική. Οι πηγές ανέφεραν ότι ένα υψηλότερο όριο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, με το Κίεβο να έχει ήδη δηλώσει ότι χρειάζεται στρατό τουλάχιστον 800.000 ανδρών σε καιρό ειρήνης.

Πολλές από τις υπόλοιπες διατάξεις που προτείνουν οι ΗΠΑ, όπως η επιστροφή όλων των ομήρων —συμπεριλαμβανομένων παιδιών— θεωρούνται αποδεκτές από την ουκρανική πλευρά. Το τελικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης και πρόνοιες για τα θύματα του πολέμου, ανέφεραν οι πηγές.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα εποπτεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εγγυάται ένα ειδικό ειρηνευτικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιστροφή όλων των παιδιών των Ουκρανών, βασικός όρος για κάθε συμφωνία, λέει η Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε, στο μεταξύ, να μην μειωθεί ο αριθμός των μελών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, να μην αλλάξουν τα σύνορα της Ουκρανίας και να διατηρήσει η Κομισιόν το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα κονδύλια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως αναφέρθηκε σε δήλωση που εξέδωσε η υπηρεσία Τύπου της.

«Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις. Τρίτον, ο υποτιθέμενος «κεντρικός ρόλος» της ΕΕ στην «εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία» θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο, μαζί με τον ρόλο της στην ανασυγκρότηση της χώρας. Σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρεται να προτίθεται να απαλλοτριώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για χάρη της «αποκατάστασης της Ουκρανίας» λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε νέα ανάρτησή της η Φον ντερ Λάιεν ζητά, πέρα από τα παραπάνω, να περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνία η επιστροφή των παιδιών των Ουκρανών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επανενωθούν όλα αυτά τα παιδιά με τις οικογένειές τους, στα σπίτια τους» γράφει χαρακτηριστικά.

