Ρεάλ-Μαδρίτης:-Βγάζει-στην-αγορά-μειοψηφικό-πακέτο-μετοχών-της

Η πώληση του μεριδίου θα γίνει σε συνδυασμό με τα σχέδια μετατροπής των μελών σε μετόχους, ενώ ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να ψηφίσει τις αλλαγές.

Διατεθειμένη να επιτρέψει σε επενδυτή να αποκτήσει ένα μερίδιο των της εμφανίζεται η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της «Βασίλισσας» Φλορεντίνο Πέρες.

Σύμφωνα με το -, ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ευρώπης, θα δημιουργήσει μια νέα μονάδα που θα στεγάσει «μια μειοψηφική συμμετοχή 5%, ή κάτι τέτοιο, για να γνωρίζουμε ποια είναι η αξία του συλλόγου», επεσήμανε ο Πέρες κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του συλλόγου.

«Αυτός είναι ο πιο ξεκάθαρος και πειστικός τρόπος για να το κάνουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η εναλλακτική λύση θα ήταν να εισέλθει στο Χρηματιστήριο, κάτι που ο σύλλογος δεν επιθυμεί να κάνει.

Η πώληση του μεριδίου θα γίνει σε συνδυασμό με τα σχέδια μετατροπής των μελών σε μετόχους, ενώ ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να ψηφίσει τις αλλαγές.

Η πιθανή είσοδος επενδυτών θα έρθει εν μέσω της έκρηξης στη χρηματοδότηση στον αθλητισμό, καθώς οι διαχειριστές assets στοχεύουν όλο και περισσότερο τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Οι Μαδριλένοι κατέχουν το ρεκόρ με 15 Τσάμπιονς Λιγκ και έχουν εγκαθιδρύσει την κυριαρχία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπό τον Πέρες, που ηγείται του συλλόγου από το 2009, με προϋπηρεσία από το 2000 έως το 2006.