    Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

    Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

    Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα εκλέξουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το EΡΤNEWS.

