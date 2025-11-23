Στον-«πυρετό»-της-black-friday-και-τα-σούπερ-μάρκετ

Δυναμικό «παρών στις προσφορές και τις εκπτώσεις της Black Friday δίνει και φέτος ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ποιες αλυσίδες ξεκίνησαν τις καμπάνιες και τι προσφέρουν.

Στους ρυθμούς της Black Friday κινείται και εφέτος ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, ενώ όσο οι μέρες περνούν, τόσο εντείνεται η «μάχη» των προσφορών.

Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δηλώνουν «παρούσες» στο κυνήγι των γενναίων εκπτώσεων και το ίδιο σχεδιάζουν να κάνουν και εφέτος. Ήδη αρκετές αλυσίδες έχουν ξεκινήσει διαφημιστικές καμπάνιες ενόψει του μεγάλου εκπτωτικού θεσμού, προχωρώντας σε σημαντικές προσφορές σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και δη σε τρόφιμα, βρεφικές πάνες, καλλυντικά, απορρυπαντικά ρούχων, καφέδες, κρασιά κ.α.

Η Black Friday «πέφτει» φέτος την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και όπως όλα δείχνουν, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ θα ενταθούν…

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ

Lidl Ελλάς

Κάλεσμα για… Black Deal απευθύνει στο καταναλωτικό κοινό η Lidl Ελλάς, προχωρώντας σε προσφορές που αφορούν κυρίως σε μικροσυσκευές.

Οι εκπτώσεις της καμπάνιας Black Deal ξεκινούν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται να ενταθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Με έναν χρήσιμο οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων, η ΑΒ Βασιλόπουλος δίνει δυναμικό παρών στις προσφορές της Black Friday.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λεγόμενη «Μαύρη Παρασκευή», από το πότε ξεκίνησε να εορτάζεται, για ποιο λόγο αλλά και με ποια προϊόντα συμμετέχει στον θεσμό η αλυσίδα.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος υπόσχεται στους καταναλωτές «έξυπνες αγορές» και «αποκλειστικές Black Friday προσφορές που γεμίζουν το ψυγείο!», σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για το σπίτι όπως όπως λευκά είδη, μικρές ηλεκτρικές συσκευές και είδη κουζίνας, μέχρι τρόφιμα, καφέδες, καθώς και ποτά και κρασιά, αλλά και προϊόντα περιποίησης, όπως κρέμες προσώπου και καλλυντικά, καθώς και παιδικά είδη, όπως πάνες.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Αναλυτικό φυλλάδιο προσφορών, ειδικά αφιερωμένο στη Black Friday, κυκλοφόρησε η αλυσίδα ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Η γνωστή αλυσίδα υπόσχεται γενναίες προσφορές σε ευρεία γκάμα προϊόντων ενόψει του θεσμού της «Μαύρης Παρασκευής», αναπροσαρμόζοντας το γνωστό της μότο στο εξής: «Για κορυφαίες Black Friday αγορές έχεις ένα φίλο Κρητικό».

e-fresh

Στη μάχη της Black Friday έχει ριχτεί από νωρίς και το online σούπερ μάρκετ e-fresh, δημιουργώντας για τους καταναλωτές ειδικό «Black Friday shop». Τι προσφέρει; Σημαντικές προσφορές σε μια ευρεία ποικιλία προϊόντων, όπως τρόφιμα και προϊόντα κάβας, αλλά και σε βρεφικά είδη και είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας σπιτιού.