44χρονος με 4 παιδιά μετέτρεψε το πάρεργο σε εταιρεία 1 δισ. δολ.: «Να ποια είναι η υπερδύναμή μου»

Ο Στιβ Ζόνενμπεργκ έχει μια «επιχειρηματική υπερδύναμη», όπως λέει ο ίδιος. Ήταν αυτή που τον βοήθησε να μετατρέψει ένα πάρεργο σε μια εταιρεία που σήμερα αποτιμάται στο 1 δισ. δολάρια: την Awardco.

Μιλώντας στο CNBC Make It ο 44χρονος συνιδρυτής και CEO της πλατφόρμας επιβράβευσης εργαζομένων εξηγεί πως η «υπερδύναμή» του δεν είναι άλλη από το να ξεκινά νέα projects χωρίς φόβο. Κι αυτή η ικανότητα –να κάνει το πρώτο βήμα και να αλλάζει ρότα συνεχώς μέχρι να πετύχει – έχει αποδειχθεί σε όλη του την πορεία σωτήρια.

Δηλώνει πως δεν τον αποθαρρύνει ούτε ο κίνδυνος ούτε τα αναπόφευκτα πισωγυρίσματα. «Όταν πρόκειται για επιχειρηματικότητα, η υπερδύναμή μου είναι απλώς να ξεκινώ. Μου είναι πολύ εύκολο, γιατί έτσι είμαι», λέει. «Και όταν κάτι πάει στραβά, στρίβω αμέσως. Πρέπει να έχεις αυτό το επίπεδο αυτοπεποίθησης».

Από χρεοκοπία και παγωμένους λογαριασμούς… στο νέο ξεκίνημα

Η Awardco ιδρύθηκε το 2011 και αποτιμήθηκε στα 1 δισ. δολάρια μετά τον γύρο χρηματοδότησης των 165 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Μάιο.

Σήμερα εξυπηρετεί εταιρείες όπως η AT&T και η Hertz, επιτρέποντας στους εργαζομένους να εξαργυρώνουν πόντους σε εκατομμύρια προϊόντα μέσω του Amazon Business.

Όμως τίποτα από αυτά δεν ήταν δεδομένο.

Ο Ζόνενμπεργκ ξεκίνησε να δουλεύει την Awardco όταν η προηγούμενη εταιρεία του, WholesaleMatch, βρέθηκε εμπλεκόμενη σε αστική υπόθεση της FTC. Η υπόθεση αφορούσε έναν πελάτη της εταιρείας, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία πάγωσαν. Ο ίδιος κήρυξε πτώχευση, έκλεισε το project και έμεινε «χωρίς τίποτα» — με τέσσερα μικρά παιδιά.

Κι όμως, όπως λέει, «ήξερα ήδη το επόμενο βήμα: να ξεκινήσω την επόμενη εταιρεία, πριν καν έχω ξεκάθαρη ιδέα». Έβαλε 5.000 δολάρια που δεν είχε σε μια πιστωτική κάρτα, απλώς και μόνο για να αγοράσει το domain Awardco.com.

«Τι κάνει ένας τρελός επιχειρηματίας; Έχει πάντα άλλη μια ιδέα έτοιμη», λέει γελώντας.

Η… δεύτερη δουλειά

Για να ζήσει, ο Ζόνενμπεργκ δούλευε ως freelance web designer και στη συνέχεια στην Qualtrics. Παράλληλα, μαζί με τον ξάδελφό του και έναν συνάδελφο, δούλευαν πάνω στην ιδέα της Awardco «στα κρυφά» και όποτε είχαν χρόνο. Ήταν ξεκάθαρα μία δευτερεύουσα δουλειά, ένα πάρεργο και όχι η κύρια ενασχόληση. Μάλιστα την άλλαζαν συνεχώς: από φυσικό κατάστημα βραβείων, σε υπηρεσία επιβράβευσης εταιρειών, και τελικά στη σημερινή πλατφόρμα.

Και τα εμπόδια ήταν πολλά.

Η Amazon στην αρχή αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία. Ο Ζόνενμπεργκ όμως δεν πτοήθηκε: έκανε cold calls, «έκλεινε» εταιρικούς πελάτες και όταν οι εργαζόμενοι έκαναν παραγγελίες μέσω Awardco, η σύζυγός του τις εκτελούσε… χειροκίνητα μέσα από το Amazon.

Η επιμονή του έφερε καρπούς. Το 2015, όταν η Amazon όχι μόνο δέχθηκε την Awardco, αλλά την ενέταξε επίσημα στο Amazon Business marketplace.

«Ξεκίνα. Μετά στρίψε, στρίψε, ξαναστρίψε. Αυτό είναι η Awardco. Ήμουν συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο», λέει.

Επιμονή και ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα και η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητα συστατικά στην επιχειρηματικότητα — ειδικά όταν προηγείται μια μεγάλη αποτυχία.

«Δεν σταματάω ποτέ. Ό,τι έχω κάνει έχει πετύχει, αλλά πρώτα έχει αποτύχει», λέει ο Ζόνενμπεργκ στο CNBC Make It.

Εμπειρία διεθνών ιδρυτών επιβεβαιώνει τη λογική αυτή: η αποτυχία είναι αναπόφευκτη και πολύτιμη. «Η επιχειρηματικότητα είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει άμεση επιτυχία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αποτύχεις», έχει δηλώσει η Ντάιου Ντάρα Περμάτα, CEO της Pinhome. «Απέτυχες γρήγορα; Έμαθες γρήγορα».

Ακόμη κι έτσι, οι αποτυχίες δεν πρέπει να είναι τυφλές. Η καθηγήτρια του Harvard, Έιμι Έντμοντσον, έχει τονίσει ότι χρειάζεται “έξυπνη αποτυχία”: καλή έρευνα, υπολογισμένος κίνδυνος, σαφής κατανόηση του πεδίου.

Ο Ζόνενμπεργκ είχε ένα ακόμη πλεονέκτημα: μεγάλωσε μέσα στον χώρο των εταιρικών βραβείων, με τον πατέρα του να κατασκευάζει πλακέτες και τρόπαια για μεγάλες εταιρείες όπως η McDonald’s. «Ήξερα τον χώρο. Ήξερα ότι είναι παρωχημένος και έτοιμος για disruption. Ήμουν 100% σίγουρος ότι θα πετύχουμε».

Και ίσως αυτό να είναι το μυστικό του: μια απαραίτητη δόση επιχειρηματικής… αφέλειας. «Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες δεν μπαίνουν εμπόδιο στον εαυτό τους», λέει. «Και νομίζω ότι είμαι ακριβώς αυτό».