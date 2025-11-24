Άδωνις-Γεωργιάδης-και-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ-στο-υπουργείο-Υγείας-για-τον-Ψηφιακό-Βοηθό-στο-ΕΣΥ

Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Υγείας, όπου παρακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσίαση του νέου Ψηφιακού Βοηθού στο ΕΣΥ, στη γραμμή 1566.

Την πρέσβη υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος μίας από τις κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς, της Sword Health καθώς και εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση.

Ψηφιακός Βοηθός 1566

Δυναμική είσοδο στον χώρο της Υγείας κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με το υπουργείο Υγείας να προχωρά σε μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Η Ελλάδα στοχεύει να βρεθεί στην πρώτη ευρωπαϊκή γραμμή αυτής της τεχνολογικής μετάβασης, αξιοποιώντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που υπόσχονται ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη διαχείριση περιστατικών και ουσιαστική αποσυμφόρηση των υπηρεσιών Υγείας.

Τη νέα στρατηγική παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε την εισαγωγή των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στο ΕΣΥ «κομβικό βήμα», ξεκαθαρίζοντας ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά θα ενισχύσει το έργο τους, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών.

Το πρώτο μεγάλο βήμα της μετάβασης αποτελεί η δημιουργία ψηφιακού βοηθού στη γραμμή 1566, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη στη διαχείριση περιστατικών, λειτουργώντας ως «πολλαπλασιαστής» των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το ερχόμενο Πάσχα.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως εξήγησε, δεν στοχεύει στην αντικατάσταση του ιατρικού προσωπικού, αλλά στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος Υγείας, ώστε οι επαγγελματίες να εστιάζουν στα πιο κρίσιμα περιστατικά. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον γιατρό. Θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί καλύτερα τον χρόνο του», τόνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις επίσημες προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο εφαρμογής και να προχωρήσει η τελική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία.

Η κ. Γκίλφοϊλ ανέδειξε τον καταλυτικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη περίθαλψη, ενώ ο κ. Bento τόνισε ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να αποδεσμεύσουν κρίσιμο χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για το καθαρά κλινικό έργο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος, το οποίο μπορεί να αναλύει δεδομένα, να κατευθύνει τους πολίτες βάσει των συμπτωμάτων τους και να υποστηρίζει την Πολιτεία στη διαχείριση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΕΣΥ, καθώς σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τη δημόσια Υγεία στην Ελλάδα.

