Έκτακτη-τηλεδιάσκεψη-της-ΕΕ-για-την-Ουκρανία-με-συμμετοχή-Μητσοτάκη

Σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ε.Ε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα συμμετάσχει στις 11.30 το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συμμετέχουν στη σύνοδο της ευρω-αφρικανικής ένωσης θα συνεδριάσουν δια ζώσης, ενώ οι υπόλοιποι θα συμμετάσχουν στην έκτακτη ενημέρωση μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος του Αντόνιο Κόστα.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στη Γενεύη για την τροποποίηση του σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία είχαν ως αποτέλεσμα μια «αποφασιστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους.

«Όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο – αυτή είναι μια αποφασιστική επιτυχία που πετύχαμε χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάντεφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, ότι δεν πρέπει να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς να ληφθούν υπόψη οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί», πρόσθεσε.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν χθες το βράδυ σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι Ευρωπαίοι έχουν εντείνει τη στήριξή τους, παρέχοντας όπλα και χρηματοδότηση στην Ουκρανία καθώς η αμερικανική βοήθεια έχει στερέψει. Η ΕΕ έχει σχέδιο να κάνει ακόμη περισσότερα, στέλνοντας στο Κίεβο περίπου 200 δισ. δολάρια από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως δάνειο που πιθανότατα δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Προφανώς, λόγω του σημερινού σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο, θα χρειαστούν ασφαλιστικές δικλίδες για τη διάθεση των χρημάτων. Όμως πρόκειται για μια ζωτική πηγή χρηματοδότησης που μπορεί να κρατήσει την Ουκρανία ζωντανή για χρόνια. Κι όμως, το μικροσκοπικό Βέλγιο, όπου είναι δεσμευμένο το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, διστάζει και μπλοκάρει το σχέδιο. Δεν υπάρχει Plan B: η Ευρώπη πρέπει να στείλει τα ρωσικά κεφάλαια, αλλιώς η Ουκρανία θα ξεμείνει από χρήματα. Γιατί, λοιπόν, αυτή η καθυστέρηση;

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.