Έμφαση-στη-θετική-ατζέντα-απέναντι-στα-επίμονα-μέτωπα

Να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ που διαμορφώθηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο με επίκεντρο τις ενεργειακές συμφωνίες και αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις της προηγούμενης εβδομάδας επιδιώκει η κυβέρνηση. Με αυτό το στόχο, το Μέγαρο Μαξίμου δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη θετικών κυβερνητικών μέτρων και στη διατήρηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων, ώστε να αποτυπώνεται στην τρέχουσα επικαιρότητα ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία παραγωγής έργου και ότι όσα έχουν ειπωθεί, μπαίνουν σε σειρά υλοποίησης. Ετσι, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αρχίζει από σήμερα, πιο νωρίς από ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί, η καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Με την ακρίβεια να παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, προτεραιοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματος. Και όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι, καθώς από τον Δεκέμβριο, στις συντάξεις Ιανουαρίου, θα συμπεριληφθεί η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσους συνταξιούχους εξακολουθούν να επιβαρύνονται από αυτής, ενώ τον Ιανουάριο γενικά θα φανεί στην τσέπη των πολιτών η απόδοση από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και νομοθετήθηκε πρόσφατα.

Το άλλο μεγάλο ανοιχτό μέτωπο για την κυβέρνηση είναι οι αγρότες, που χθες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και να στήσουν τα πρώτα μπλόκα στις 30 Νοεμβρίου. Η προοπτική να κοπεί η χώρα στα δύο και να στηθούν μπλόκα στο εθνικό οδικό δίκτυο, ασφαλώς και προβληματίζει. Μένει να φανεί αν η έναρξη των πληρωμών, που έχουν καθυστερήσει εξαιτίας των πρόσθετων ελέγχων που έφερε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα αρχίσει η καταβολή των επιδοτήσεων με το 70% της βασικής ενίσχυσης, θα ακολουθήσει το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23, που αφορά αποζημιώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα το 2024 και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πληρωθούν και άλλα, μικρότερα προγράμματα.

Ο αντιπρόεδρος τςη κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε το νέο σύστημα, με βάση το οποίο θα γίνουν οι πληρωμές φέτος, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. ««Ως προς τους γεωργούς θα στηριχθούμε στις δηλώσεις στην εφορία και συγκεκριμένα στο ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ από το κτηματολόγιο. Ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούμε σε στοιχεία από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα ή από το MYDATA για το γάλα και το κρέας που παρέδωσαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για να υπάρχει μια αξιόπιστη βάση. Όσοι έχουν δηλώσει ιδιωτικούς βοσκοτόπους, θα πάρουν την ενίσχυση που αντιστοιχεί. Και για όσους έχουν δηλώσει δημόσιους βοσκοτόπους, φεύγουμε από την τεχνική λύση, η οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ και πάμε στους όμορους νομούς» είπε.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η έναρξη των πληρωμών θα εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα κονδύλια και οι χρηματοδοτήσεις που δικαιούνται. Ετσι θα απαντηθεί η αγωνία και η ανησυχία που κυριαρχεί λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν, αλλά και εξαιτίας των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, τα χρήματα που θα περισσέψουν μετά από την πρώτη καταβολή, δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες, αλλά θα γίνει δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς.

Στην πράξη θα φανεί αν η αποκατάσταση της ροής καταβολής των επιδοτήσεων και η εξόφληση των υπολοίπων πληρωμών που εκκρεμούν θα σβήσει τις μηχανές των τρακτέρ και θα αποτρέψει από γενικευμένες κινητοποιήσεις που θα προκαλέσουν άλλα προβλήματα.

