Έρχεται-διαγωνισμός-15,8-εκατ.-ευρώ-για-δωρεάν-wifi-και-πλατφόρμα-infontainment-σε-897-Αστικά-Λεωφορεία

Σε διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας το σχέδιο προκήρυξης για δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στα λεωφορεία της Αθήνας – ΟΣΥ. Ποιες υπηρεσίες προβλέπονται, ποιος είναι ο στόχος. Το αντικείμενο του έργου.

Δεν είναι γνωστό αν αυτή τη φορά γίνει πράξη η πρόθεση της πολιτείας να βάλει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα στα λεωφορεία της Αθήνας, καθώς και προ αρκετών ετών υπήρχαν εξαγγελίες για παροχή WiFi στις αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο, φαίνεται να είμαστε προ των πυλών ενός νέου εγχειρήματος, ενός νέου διαγωνισμού αρκετών εκατ. ευρώ, με στόχο να εγκατασταθεί σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα WiFi σε 897 οχήματα της ΟΣΥ.

Μάλιστα, προβλέπεται και η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης επιβατικών ροών και πλατφόρμα Infontainment εντός των οχημάτων. Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο στο επιβατικό κοινό των Αστικών Συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.

Ήδη, εδώ και περίπου δέκα μέρα, η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοίνωσε τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (διάρκειας 15 ημερών) επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, παρακολούθησης επιβατικής κίνησης και εμπλουτισμού της εμπειρίας των επιβατών εντός των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε»., του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανέρχεται σε 10,54 εκατ. ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστεί και σχετική προαίρεση, ανεβαίνει στα 15,81 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες. Κύριος του Έργου είναι ο Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.).

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους επιβάτες έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η εμπειρία τους από τη χρήση των μέσων της ΟΣΥ (λεωφορεία/τρόλεϊ), στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω δωρεάν ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες πολιτών που δεν μπορούν να έχουν συνδρομητικές υπηρεσίες πρόσβασης και στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο

Το αντικείμενο του έργου

Όπως αναφέρεται, το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση δικτύων ασύρματης – WiFi πρόσβασης στο διαδίκτυο στο στόλο της ΟΣΥ. Υπολογίζεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθούν 897 κινητά σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) στην Περιφέρεια Αττικής. Ως WiFi hotspots, για τις ανάγκες του έργου, ορίζονται οι χώροι των οχημάτων που παρέχουν συνεχή ασύρματη κάλυψης, όπου ο επιβάτης έχει συνεχή πρόσβαση όσον αφορά στις υπηρεσίες διαδικτύου. Κάθε όχημα θα αξιοποιεί έναν αριθμό σημείων ασύρματης πρόσβασης (ΣΑΠ – access point). Η κίνηση του δικτύου αυτού μεταφέρεται μέσω της ευρυζωνικής σύνδεσης 4G/5G που παρέχουν τα ΣΑΠ στο διαδίκτυο. Περαιτέρω, προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης επιβατικών ροών και πλατφόρμα Infontainment εντός των οχημάτων.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες Διαδικτύου εντός των οχημάτων της Ο.ΣΥ.

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στα οχήματα που περιλαμβάνονται στο έργο.

Παραμετροποίηση και ανάπτυξη επιπλέον συστημάτων και εφαρμογών για τη κεντρικοποιημένη διαχείριση και παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καταμέτρησης και διαχείρισης επιβατικών ροών.

Υλοποίηση συστήματος για την παρακολούθηση του εξοπλισμού (asset management) και για τη διαχείριση των αιτημάτων/βλαβών (ticketing).

Υλοποίηση συστήματος Business Intelligence (BI) για το σύστημα WiFi στα λεωφορεία της Ο.ΣΥ., με στόχο την παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας της παρεχόμενης, στους επιβάτες, υπηρεσίας.

Υλοποίηση Πλατφόρμας Infontainment εντός Οχήματος, το οποίο θα παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πλούσιο ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο.

Υλοποίηση Έξυπνης Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Παρουσίασης και Προβολής για τους επιβάτες της Ο.ΣΥ, για την ψηφιακή́ ενημέρωση των επιβατών σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος (POIs).

Εκτενείς δοκιμές ελέγχου και υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών της Ο.ΣΥ. που θα διαχειρίζονται το εν λόγω σύστημα.

Υπηρεσίες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του επιβατικού κοινού.

Υπηρεσίες και συστήματα για την ασφαλή πρόσβαση των επιβατών στο Διαδίκτυο.

Ο εξοπλισμός και η προμήθεια

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο διαβούλευσης, υπολογίζεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθούν 897 κινητά σημεία ασύρματης πρόσβασης (ΚΣΑΠ) στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) στην Περιφέρεια Αττικής. Ως ΚΣΑΠ – WiFi hotspots για τις ανάγκες του παρόντος Έργου, ορίζονται οι χώροι των οχημάτων που παρέχουν συνεχή ασύρματη κάλυψης, όπου ο επιβάτης έχει συνεχή/ πρόσβαση όσον αφορά στις υπηρεσίες διαδικτύου.

Κάθε ΚΣΑΠ θα υλοποιείται από ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης (ΣΑΠ – access point) και θα πρέπει να καλύπτονται τόσο οχήματα μήκους μέχρι 12 μέτρα, όσο και μεγαλύτερα των 12 μέτρων οχήματα. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης των ραδιοσυχνοτήτων 2.4GHz, εξασφαλίζουν την ικανοποιητική λειτουργία του με χρήση εξωτερικών κεραιών απευθείας συνδεδεμένων στα ΣΑΠ και στην περίπτωση των μεγάλων οχημάτων.

Η κίνηση του δικτύου αυτού μεταφέρεται μέσω της ευρυζωνικής σύνδεσης 4G/5G που παρέχουν τα ΣΑΠ στο Διαδίκτυο. Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο του Έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει:

– την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των ΚΣΑΠ. Πιο συγκεκριμένα:

• Εξοπλισμός ΣΑΠ (4G/5G router με ενσωματωμένη λειτουργικότητα access point) κατάλληλος για εγκατάσταση σε οχήματα.

– την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καταμέτρησης και διαχείρισης επιβατικών ροών. Πιο συγκεκριμένα:

• Εξοπλισμός για την καταμέτρηση επιβατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικών Πινάκων Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ.

• Πλατφόρμα διαχείρισης επιβατικών ροών: Η cloud πλατφόρμα διαχείρισης θα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από θερμικούς αισθητήρες, προβάλλοντας σε πραγματικό χρόνο το βίντεο που έχε αναλυθεί, στατιστικά και ειδοποιήσεις, επιτρέποντας την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση της επιβατικής ροής και της λειτουργίας του στόλου.

• Λογισμικό ΑΙ: Αξιοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση και παρακολούθηση επιβατών σε ροές βίντεο, το σύστημα θα υποστηρίζει καταγραφή του αριθμού των επιβατών που βρίσκονται εντός των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο αλλά και την πρόβλεψη των επιβατικών ροών μέσω μηχανικής μάθησης και ανάλυσης πραγματικών δεδομένων και θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο ανάλυση και ειδοποιήσεις για μη φυσιολογικές καταστάσεις.

– εργασίες εγκατάστασης και διασύνδεσης του συνόλου του εξοπλισμού και όλος ο παρελκόμενος/απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση, στήριξη και διασύνδεση. Διασύνδεση του συνόλου του εξοπλισμού στην παροχή ρεύματος του οχήματος.

– την προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού ή/και λογισμικού για τη λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) το οποίο περιλαμβάνει:

• Πλατφόρμα Διαχείρισης Σημείων Πρόσβασης για την αποδοτική διαχείριση και παρακολούθηση της ασύρματης υποδομής που θα εγκατασταθεί στις ΚΣΑΠ.

• Κεντρικοποιημένο Σύστημα πιστοποίησης και διαχείρισης ασύρματης πρόσβασης χρηστών (Captive Portal) και διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο, που θα δύναται να ορίσει τις πολιτικές πρόσβασης των χρηστών.

• Σύστημα για την παρακολούθηση του εξοπλισμού (asset management) και για τη διαχείριση των αιτημάτων/βλαβών (ticketing).

• Πλατφόρμα BI για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων αξιοποίησης της υπηρεσίας Wi-Fi.

• Έξυπνη Εφαρμογή́Ηλεκτρονικής Παρουσίασης και Προβολής .

• Πλατφόρμα Infontainment Εντός Οχήματος.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης Υπηρεσίες εγγύησης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) Ετών. Οι συνδρομητικές κάρτες για την ασύρματη σύνδεση των ΣΑΠ με το Διαδίκτυο δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του έργου και θα παρασχεθούν από τον Φορέα Λειτουργίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί, να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει κατάλληλα όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του έργου.

Πλέον των ανωτέρω ο Ανάδοχος να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: – Υπηρεσίες διαμόρφωσης (εφόσον απαιτούνται μικρής κλίμακας εργασίες) των σημείων εγκατάστασης, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συνόλου του εξοπλισμού των ΣΑΠ. Επιπλέον ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει και οποιοδήποτε επιπλέον εξοπλισμό απαιτηθεί, έστω και αν αυτός δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από το Έργο. – Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και αξιολόγησης της ποιότητας και της επίδοσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi – Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Υπηρεσίες παραγωγικής λειτουργίας και ενδεχόμενης μετεγκατάστασης ΣΑΠ – Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης λειτουργίας – Υπηρεσίες δημοσιότητας.