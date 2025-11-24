Ανοδική-εκκίνηση-για-τις-ευρωαγορές-εν-μέσω-προσδοκιών-για-«κούρεμα»-επιτοκίων-από-τη-fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με θετικό πρόσημο, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των παγκόσμιων αγορών, καθώς αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,4% λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας (24/11), με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE ανοίγει με άνοδο 0,52% στις 9.589,58 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,17% στις 23.370,15 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,38% στις 8.012,18 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 1% στις 15.985,22 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει απώλειες 0,23% στις 42.553, 00 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου και οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 69,3% για μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες αγορές έχουν περάσει μερικές ταραχώδεις εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και που έχουν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών του 2025.

Δεν υπάρχουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία ή εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη τη Δευτέρα, όμως οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της Τετάρτης (26/11), με τις εικασίες να εντείνονται σχετικά με το εύρος και το βάθος των αυξήσεων φόρων που ενδέχεται να ανακοινώσει η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό.

Οι επενδυτές στην περιοχή παρακολουθούν επίσης στενά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τη δημιουργία ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μετά από μια αρχική πρόταση 28 σημείων που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική και απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν την Κυριακή (23/11) ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, στις οποίες συμμετείχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.