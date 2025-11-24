Βουλή:-Ενημέρωση-της-επιτροπής-Εξωτερικών-από-τον-Γ.-Γεραπετρίτη-ζητά-η-Νέα-Αριστερά

Αίτημα για τη σύγκληση συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς υπό τον Αλέξη Χαρίτση.

Στην επιστολή της προς την πρόεδρο της Επιτροπής, η Νέα Αριστερά εκφράζει έντονες ανησυχίες για το τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον. Όπως επισημαίνει, «η Ελλάδα φαίνεται να ολισθαίνει σιωπηρά -χωρίς κανέναν δημόσιο διάλογο ή θεσμική λογοδοσία- σε επικίνδυνα μονοπάτια γεωστρατηγικής εμπλοκής».

Η κοινοβουλευτική ομάδα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προωθεί μονομερή εξωτερική πολιτική χωρίς στρατηγικά οφέλη και ότι έχει προσδέσει τη χώρα στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Παράλληλα, αναφέρεται σε ενεργειακές συμφωνίες που, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, εντάσσουν την Ελλάδα σε επιθετικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τρίτων χωρών και προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για ενδεχόμενο πόλεμο.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι κυβερνητικές επιλογές μπορεί να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες για τον διεθνή ρόλο της χώρας και την εθνική ασφάλεια. Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει την ανάγκη η Ελλάδα να ακολουθήσει πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική, ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, ζητείται η άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση τόσο των μελών της Επιτροπής όσο και της κοινής γνώμης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

