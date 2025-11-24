Βουλγαρία:-17-συμφωνίες-με-κινεζικούς-οργανισμούς,-την-10η-επέτειο-της-ένταξης-της-χώρας-στην-Πρωτοβουλία-“Μία-Ζώνη,-Ένας-Δρόμος”

Βουλγαρικοί και κινεζικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ΜΚΟ, πανεπιστήμια και ενώσεις, υπέγραψαν 17 συμφωνίες συνεργασίας που αφορούν την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική συνεργασία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Η υπογραφή τους σηματοδότησε την 10η επέτειο από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Πρωτοβουλία “Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος”, γνωστή και ως ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού.

Η χώρα εντάχθηκε στην κινεζική Πρωτοβουλία “Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος” το 2015 και έχει συμμετάσχει στην Πρωτοβουλία της 14+1 με χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (BSP) και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ατανάς Ζαφίροφ, που παρέστη στην τελετή υπογραφής, δήλωσε ότι οι συμφωνίες αποδεικνύουν την ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Κίνας να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα του παρελθόντος και να εμβαθύνουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. «Η Βουλγαρία ήταν πάντα μια γέφυρα μεταξύ περιοχών, πολιτισμών και οικονομικών χώρων. Πιστεύουμε ότι οι συνεργασίες που βασίζονται στη διαφάνεια, τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό θα διαμορφώσουν το μέλλον της συνεργασίας μας», πρόσθεσε.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας Σιάο Τζιέ, ο οποίος επισκέπτεται τη Βουλγαρία έπειτα από πρόσκληση της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Ζαφίροφ και ο Σιάο Τζιέ παρακολούθησαν μια έκθεση με παραδοσιακές κινεζικές φορεσιές, καλλιγραφία, εικαστικές τέχνες και παραδοσιακά ποτά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το Σάββατο, ο Ζαφίροφ δήλωσε ότι το BSP είναι η μόνη πολιτική δύναμη στη Βουλγαρία που συμμετέχει ενεργά στον διάλογο που ξεκίνησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας σε σχέση με την πρωτοβουλία του Νέου Δρόμου του Μεταξιού.

--