Βρεττού:-Η-δύναμη-της-crediabank-είναι-η-ομάδα-της

Με τη φράση «το γυναικείο αστέρι στο τραπεζικό σύστημα», ο Απόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος και Managing Partner της EOS Capital Partners, χαρακτήρισε την Ελένη Βρεττού, CEO της Credia Bank, κατά τη διάρκεια του FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε ως μέντορας κατά την ένταξή της στην ηγετική ομάδα της Τράπεζας Αττικής.

Όπως είπε, η ανάληψη καθηκόντων τότε έμοιαζε «σαν να μπαίνεις στον αγώνα κι έχεις φάει 5 γκολ από τα αποδυτήρια» — μια αποτύπωση του βαθμού δυσκολίας, αλλά και της πίστης του στις δυνατότητές της.

Παρά τις προκλήσεις, η Ελένη Βρεττού κατάφερε μέσα σε 2,5 χρόνια να υλοποιήσει όλα όσα τη συμβούλευσε ο μέντοράς της. Η ίδια αναγνώρισε ότι, αν και η γλώσσα του στην αρχή ήταν σκληρή, λειτούργησε καταλυτικά για να πετύχει τους στόχους της. Όπως σημείωσε, η δύναμη της τράπεζας ήταν —και παραμένει— η ομάδα της, στοιχείο που θεωρεί κρίσιμο τόσο για την επιχειρησιακή επιτυχία όσο και για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Ταμβακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο χαρακτηριστικό της ενσυναίσθησης, το οποίο θεωρεί απαραίτητο για τα σύγχρονα στελέχη. Σχολιάζοντας τη δική του πορεία, τόνισε ότι γνωρίζει πότε πρέπει να αποχωρήσει και να αφήσει χώρο στη νέα γενιά να αναλάβει πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι σύντομα θα παραμείνει μόνο στη θέση του Προέδρου — και όχι του Managing Partner — στα funds της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους επαγγελματίες.

Αναφερόμενος στους επενδυτικούς στόχους της EOS Capital Partners, ανέδειξε το φιλόδοξο πλάνο για υπό διαχείριση κεφάλαια που θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ από το 2026 και μετά — ένας στόχος που σηματοδοτεί τη δυναμική μιας νέας επενδυτικής εποχής.