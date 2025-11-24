Γιάννης-Στουρνάρας:-Η-ήρεμη-δύναμη-πίσω-από-την-ελληνική-οικονομική-αναγέννηση

Ο κόσμος της οικονοµίας και των θεσµών της Ευρώπης και της Ελλάδας διανύει µια περίοδο µεγάλων αλλαγών και προκλήσεων, όπου η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η βιωσιµότητα αποτελούν τα βασικά θέµατα συζήτησης.

Οι θεσµοί και οι ρυθµιστικές αρχές καλούνται να διαµορφώσουν πολιτικές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη, την υγιή δηµοσιονοµική κατάσταση και την εµπιστοσύνη των επενδυτών, σε µια εποχή έντονων διεθνών διαταραχών και οικονοµικών µεταβολών.

Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική οικονοµία αναζητά ηγέτες και προσωπικότητες που µπορούν να διαχειριστούν µε αποτελεσµατικότητα τις προκλήσεις και να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή της προοπτική. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Στουρνάρας, ένας έµπειρος οικονοµολόγος, πανεπιστηµιακός και πολιτικός, που από το 2014 υπηρετεί ως ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και πριν από αυτό διετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών και Ανάπτυξης.

Η πορεία του

Ο Γιάννης Στουρνάρας, γεννηµένος το 1956 στην Αθήνα, είναι µια προσωπικότητα µε βαθύ υπόβαθρο και πλούσια σταδιοδροµία στον χώρο της οικονοµίας. Σπούδασε στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και αναβάθµισε τις γνώσεις του µε µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Οξφόρδη, όπου πήρε το διδακτορικό του στη Θεωρία και Πολιτική της Οικονοµίας το 1982. Η πορεία του στον ακαδηµαϊκό και τον ευρύτερο οικονοµικό χώρο ξεκίνησε το 1981 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, µε σηµαντικές επιτυχίες και αναγνώριση. ∆ιέπρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ διαδραµάτισε κρίσιµο ρόλο σε εθνικό επίπεδο ως σύµβουλος, µε συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, την απόφαση για την είσοδο στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, και τη διαχείριση κρίσιµων δηµοσιονοµικών θεµάτων. Το 2012, την περίοδο των µεγάλων προκλήσεων και µεταρρυθµίσεων, ανέλαβε Υπουργός Οικονοµικών και το 2014 διορίστηκε ∆ιοικητής της ΤτΕ, θέση στην οποία εξακολουθεί να υπηρετεί, συµβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή σταθερότητα και ανάπτυξη.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, εκτός από την πολιτική και θεσµική δραστηριότητα, έχει δηµοσιεύσει πλήθος επιστηµονικών άρθρων και µελετών σε θέµατα µακροοικονοµίας, δηµόσιου χρέους, και χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων, ενώ συµµετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς, συµβουλευτικά όργανα και διασκέψεις που αφορούν την οικονοµική πολιτική.

Παρά τις τεράστιες διαδροµές και την ακαδηµαϊκή του καταξίωση, έχει καταφέρει να διαµορφώσει ένα δυναµικό και επίκαιρο επιχειρηµατικό προφίλ, µε έµφαση στην αποτελεσµατικότητα, τη βιωσιµότητα και την ισορροπία µεταξύ πολιτικής και οικονοµικής διακυβέρνησης. Ως ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2014, ο κ. Στουρνάρας διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών, µε στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οραµατισµός του κ. Στουρνάρα είναι η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας, η εφαρµογή µεταρρυθµίσεων µε γνώµονα τη βιωσιµότητα και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων. Η στρατηγική του βασίζεται στη διατήρηση ενός ισχυρού πυρήνα πολιτικής, που θα διασφαλίζει την αξία του νοµίσµατος, την εµπιστοσύνη των αγορών και την αποτελεσµατική διαχείριση του δηµόσιου χρέους.

Παράλληλα, ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός επιδιώκει τη σύνδεση της οικονοµικής πολιτικής µε τις ευρωπαϊκές καινοτοµίες, προωθώντας την ενεργή συµµετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα βιωσιµότητας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακής αναβάθµισης των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Με την ενεργή συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά φόρουµ και επιτροπές, έχει τονίσει την ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη που θα διατηρεί την ισορροπία ανάµεσα στην οικονοµική µεγέθυνση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση κινδύνων, στην εφαρµογή αυστηρών, στιβαρών κανονιστικών πλαισίων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Για τον κ. Στουρνάρα, η βιωσιµότητα αποτελεί µονόδροµο, όχι µόνο για να ανταποκριθεί η χώρα στις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες προκλήσεις, αλλά και για να αναγεννηθεί σε ένα νέο, βιώσιµο πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης.

Όραµά του είναι µια Ελλάδα σταθερή, αξιόπιστη και καινοτόµα, ικανή να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τις σύγχρονες προκλήσεις και να προσφέρει πρόσβαση σε αποτελεσµατικές λύσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτυχία στη νέα εποχή εξαρτάται από την προσαρµοστικότητα, την τεχνολογική καινοτοµία και την κοινωνική συνοχή.

Ως ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2014, ο Γιάννης Στουρνάρας έχει αναλάβει την ευθύνη να διασφαλίσει την οικονοµική σταθερότητα και την αξιοπιστία του τραπεζικού τοµέα της χώρας σε µια περίοδο µεγάλων κρίσεων και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Η θέση του αποτελεί το θεµέλιο για την αξιολόγηση και τη διαµόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν την οικονοµική πολιτική και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα ενισχύει το κύρος της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Με τον ρόλο αυτό, συµβάλλει όχι µόνο στη διατήρηση της νοµισµατικής σταθερότητας, αλλά και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για βιώσιµη ανάπτυξη και καινοτοµία, αποτελώντας τον κεντρικό παράγοντα στην οικονοµική αναγέννηση της χώρας.

To όραμά του

«Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια φάση ισχυρής ανάκαμψης και μετασχηματισμού. Οι θετικές επιδόσεις σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η απασχόληση και οι εξαγωγές, σε συνδυασμό με τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι καθοριστικός. Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους τα τελευταία χρόνια, καλούνται να στηρίξουν την πραγματική οικονομία με ρευστότητα, χρηματοδότηση και τεχνογνωσία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης.

Η συνεργασία κράτους, τραπεζών και παραγωγικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού οικονομικού μοντέλου. Με κοινό όραμα και προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να διασφαλίσουμε μια ευημερούσα Ελλάδα με ισχυρή διεθνή παρουσία και κοινωνική συνοχή».