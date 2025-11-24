Δεν είναι δεσμευτικό το deadline της 27ης Νοεμβρίου που έβαλε ο Τραμπ – Ας είναι και την επόμενη Δευτέρα, λέει ο Ρούμπιο

Η προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να απαντήσει το Κίεβο αν στηρίζει ή όχι το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, δεν θεωρείται οριστική και ενδέχεται να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υπονοώντας ότι απομένει ακόμη σημαντική δουλειά.

Η τοποθέτηση αυτή του Ρούμπιο, που περιγράφει το -, ήρθε μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γενεύη και τις οποίες οι δύο πλευρές περιέγραψαν ως βήμα προόδου προς μια συμφωνία. Οποιαδήποτε τελική λύση θα απαιτούσε την έγκριση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ήταν πιθανότατα η πιο παραγωγική ημέρα που είχαμε πάνω στο θέμα αυτό, ίσως σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας ή τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στη Γενεύη. «Αλλά μένει ακόμη δουλειά να γίνει και, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θέλω να ανακοινώσω νίκη ή οριστικό αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο πλευρές κατήρτισαν «ένα επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» και «συμφώνησαν να συνεχίσουν εντατικά την εργασία πάνω σε κοινές προτάσεις τις επόμενες ημέρες». Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Λευκός Οίκος παρείχαν λεπτομέρειες για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός σε βίντεο που ανάρτησε στο X, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου να είναι αποτελεσματικά και όλα να είναι εφικτά». «Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και αυτό είναι θετικό», είπε. «Έχουμε τη θέση του κράτους μας, έχουμε την ουκρανική αξιοπρέπειά μας και πρέπει να κινούμαστε με τρόπο που την ενισχύει, όχι που την υπονομεύει».

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχθεί την πρόταση των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ως βάση για διαπραγματεύσεις και να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση των συνομιλιών. Όπως σημείωσε ένας από τους συνομιλητές, οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από την Ουκρανία να επιβεβαιώσει ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση των προτάσεων, μετά τη διαρροή ότι η Μόσχα είχε συμμετάσχει στο σχέδιο.

Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται προς το παρόν στη διεξαγωγή κοινής συνάντησης Ουκρανίας και Ευρωπαίων για τη συζήτηση του σχεδίου. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν καταθέσει αντιπρόταση, η οποία απορρίπτει αρκετούς όρους του αρχικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από πέντε περιοχές της χώρας.

Παρότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμεί συμφωνία έως την Πέμπτη, ο Ρούμπιο μίλησε για πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερες συνομιλίες. «Ξέρετε, είτε είναι Πέμπτη, είτε Παρασκευή, είτε Τετάρτη, είτε η Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας — θέλουμε να γίνει σύντομα», είπε.

