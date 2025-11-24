ΕΣΠ:-Το-black-month-αποδυναμώνει-τον-τζίρο-της-εορταστικής-περιόδου

Επομένως, καταλήγει πως τα στοιχεία ενός μήνα και ειδικά ενός μήνα που ενισχύεται τεχνητά από παρατεταμένες προσφορές, δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Η δημόσια συζήτηση γύρω από την πορεία του Νοεμβρίου και της Black Friday δεν αποδίδει την πραγματική κατάσταση του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, τα τελευταία χρόνια, η περίοδος των προσφορών έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο “Black Month”, το οποίο προηγουμένως παγώνει την κατανάλωση και στη συνέχεια αποσπά τζίρο από τον Δεκέμβριο, που αποτελεί τον παραδοσιακά ισχυρότερο μήνα του έτους.

Η πραγματική εικόνα της αγοράς καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω του Δείκτη Όγκου στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων, δηλαδή στον δείκτη που αποτυπώνει τις πραγματικές πωλήσεις στους κλάδους που επηρεάζονται από τη Black Friday και την εορταστική περίοδο. Με βάση τα στοιχεία αυτά το Δ΄ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε άνοδο, το 2023 εμφάνισε επιστροφή σε αρνητική μεταβολή ενώ το Δ΄ τρίμηνο του 2024 σημείωσε περαιτέρω μείωση του δείκτη όγκου.

Η διαδοχική αυτή πορεία υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την περίοδο των προσφορών όσο και την εορταστική αγορά, δείχνει φθίνουσα πραγματική κατανάλωση δύο συνεχόμενες χρονιές.

Επομένως, καταλήγει πως τα στοιχεία ενός μήνα και ειδικά ενός μήνα που ενισχύεται τεχνητά από παρατεταμένες προσφορές, δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ Θοδωρής Καπράλος: «Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη όγκου εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων δείχνουν ότι το Δ΄ τρίμηνο των τελευταίων ετών ακολουθεί σταθερά πτωτική τροχιά. Αυτό σημαίνει, ότι το λεγόμενο “Black Month” δεν ενισχύει τον συνολικό τζίρο, απλώς τον μετακινεί. Παγώνει την αγορά πριν τις προσφορές και αφαιρεί δυναμική από την εορταστική περίοδο. Για να έχουμε πραγματική εικόνα της αγοράς, πρέπει να μιλάμε για το σύνολο του Δ΄ τριμήνου και όχι μόνο για έναν μήνα που μπορεί να δημιουργεί στρεβλές εντυπώσεις.»