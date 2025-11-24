Η-γρίπη-των-πτηνών-κάνει-πανάκριβο-το-τραπέζι-της-Ημέρας-των-Ευχαριστιών

Πολύ ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι στις ΗΠΑ κατά την Hμέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Πολύ ακριβότερο αναμένεται να είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι στις ΗΠΑ κατά την Hμέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving). Η γαλοπούλα, ο πρωταγωνιστής της εορτής, σύμφωνα μα στοιχεία του Purdue University, πωλείται σε τιμές κατά 75% ακριβότερα από ότι τον Οκτώβριο του 2024 στα 1,7 δολάρια/λίβρα, ενώ μέχρι τις τελευταίες ημέρες (εορτάζεται την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου) αναμένεται να ακριβύνει και άλλο και να ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 δολάρια.

Αιτία της δραματικής αυτής αύξησης της τιμής, η γνωστή γρίπη των πτηνών που ταλαιπωρεί τον κλάδο παγκοσμίως εδώ και 3+ χρόνια. Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Υπουργείο Γεωργίας, τις τελευταίες 30 ημέρες έχουν παρουσιαστεί κρούσματα σε 30 επαγγελματικές και 30 οικόσιτες εκτροφές, με κόστος τον θάνατο 1,65 εκατ. πουλιών. Τα εκτρεφόμενα πτηνά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ασθένεια, η οποία μπορεί να θανατώσει μέχρι και το 90% μιας εκτροφής, εάν στο μεταξύ δεν θανατωθούν για λόγους πρόληψης μετάδοσης σε άλλες εκτροφές.

Μετάδοση και κίνδυνοι

Τα άγρια πουλιά ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την μετάδοση της ασθένειας, η οποία όμως προσβάλει άλλα ζώα και εργαζόμενους σε πτηνοτροφία, χωρίς όμως να νοσήσουν. Σύμφωνα όμως με τον Steve Roach Διευθυντή του Food Animal Concerns Trust’s Safe and Healthy Food, η συνύπαρξη ειδικά τώρα τον χειμώνα σε εργαζόμενους ανθρώπινης γρίπης και γρίπης των πτηνών, δημιουργεί ένα τρομακτικό υπόβαθρο, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Το αμερικανικό CDC (Centers for Disease Control and Prevention) από την πλευρά του, εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό κοινό είναι πολύ μικρός, με εξαίρεση ίσως τους εργαζόμενους σε πτηνοτροφία.

Άγρια πτηνά, πιθανόν να μεταφέρουν τον υιό, χωρίς όμως να νοσούν, ενώ παρατηρήθηκε θάνατος γάτας, που κατανάλωσε ωμό κρέας σε σφαγείο με μολυσμένα ζώα. Ο εμβολιασμός των εκτρεφομένων σμηνών, ίσως αποτελεί ένα όπλο στα χέρια μας αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο εκτροφής των πτηνών, συμπλήρωσε ο κ Roach.

Υψηλές τιμές «εκθέτουν» τις υποσχέσεις Τραμπ

Οι υψηλές τιμές της γαλοπούλας, είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο είναι ότι η παραγωγή της γλυκοπατάτας στην Βόρεια Καρολίνα, τον βασικότερο προμηθευτή της αγοράς, δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τα προβλήματα από τον τυφώνα Helen ούτε των αυξημένων κοστολογίων παραγωγής και ίσως παρατηρηθούν ελλείψεις ή αυξήσεις τιμών και στο συμπληρωματικό για το εορταστικό τραπέζι αυτό είδος.

Να θυμίσουμε ότι η μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ήταν κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλτ Τραμπ, ακριβώς ένα χρόνο πριν και εξελίξεις σαν αυτές που μόλις περιγράψαμε βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση.