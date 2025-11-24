Η-Τράπεζα-του-Ισραήλ-μειώνει-το-βασικό-επιτόκιο-κατά-25-μονάδες-βάσης-μετά-την-εκεχειρία-στη-Γάζα

Η Τράπεζα του Ισραήλ μείωσε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας τη Δευτέρα, η πρώτη μείωση που έκανε εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καθώς η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα οδήγησε σε μείωση του πληθωρισμού και μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Η μείωση του βασικού επιτοκίου στο 4,25% από 4,5%, που αναμενόταν ευρέως από τους αναλυτές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ήρθε μετά την έναρξη χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής άλλων παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών και την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

Η νομισματική επιτροπή μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Ιανουάριο του 2024, στην αρχή του πολέμου στη Γάζα, αλλά έκτοτε υιοθέτησε συντηρητική στάση ως προς τα επιτόκια, επιλέγοντας την προσοχή κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης, ενώ οι πιέσεις στις τιμές αυξάνονταν, κυρίως λόγω των περιορισμών στην προσφορά.

Ο πληθωρισμός

Ωστόσο, ο πληθωρισμός του Ισραήλ έχει υποχωρήσει και παρέμεινε σταθερός στο 2,5% τον Οκτώβριο, παραμένοντας εντός του επίσημου εύρους ετήσιου στόχου 1-3%.

- Reuters