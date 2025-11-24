Η ΤN με οδηγό την Alphabet γύρισε στα «πράσινα» η Wall – Εκτόξευση 2,7% για Nasdaq

Οι μετοχές ενισχύθηκαν τη Δευτέρα 24/11, με αιχμή την Alphabet, καθώς η αγορά ανέκαμψε ενόψει της εβδομάδας των διακοπών Thanksgiving, μετά την πτώση που είχε «ξεφουσκώσει» το φετινό ανοδικό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,55% στις 6.705,12 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 2,69% στις 22.872,005 μονάδες. Κέρδη και για τον Dow Jones με 0,44% στις 46.448,27 μονάδες.

Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για τη θέση της εταιρείας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το αναβαθμισμένο AI μοντέλο της, Gemini 3, περίπου οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5. Η μετοχή κατέγραφε άνοδο 6%.

Ο ενθουσιασμός γύρω από την Alphabet επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Broadcom εκτοξεύθηκε 11%, η Micron Technology αυξήθηκε 8%, ενώ οι Palantir Technologies και AMD ενισχύθηκαν από 6%. Meta, Nvidia και Amazon επίσης κινήθηκαν ανοδικά.

«Είναι θετικό για την Alphabet και τους επενδυτές της, αλλά πάντα με προβληματίζει όταν μία μετοχή οδηγεί ολόκληρη την αγορά υψηλότερα. Δεν βλέπουμε απαραίτητα μια ευρείας βάσης βελτίωση», δήλωσε η Melissa Brown, διευθύντρια έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στη SimCorp. «Δεν μου φαίνεται μια δύναμη που μπορεί να στηρίξει την αγορά για τις επόμενες μέρες».

Οι μετοχές συνέχισαν την ισχυρή ανάκαμψη που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες έχουν καταγράψει απότομη πτώση από την αρχή του μήνα, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών συνδεδεμένων με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είχαν τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών του 2025.

Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα, με τις απώλειές του για τον Νοέμβριο να διαμορφώνονται πλέον στο 2%. Ο Nasdaq, που έχασε σχεδόν 3% την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται τώρα πάνω από 3% χαμηλότερα για τον μήνα. Ο Dow υποχώρησε περίπου 2% την περασμένη εβδομάδα και έχει μειωθεί πάνω από 2% από την αρχή του Νοεμβρίου.

Το υπόλοιπο του μήνα ενδέχεται να μην είναι πιο εύκολο. Με τους όγκους συναλλαγών να αναμένεται να μειωθούν τις επόμενες ημέρες και λίγους ουσιαστικούς «καταλύτες» πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της Fed τον Δεκέμβριο, η μεταβλητότητα μπορεί να αυξηθεί. Η Brown σημείωσε ότι τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία, όπως οι λιανικές πωλήσεις Σεπτεμβρίου και ο δείκτης τιμών παραγωγού Σεπτεμβρίου που ανακοινώνονται την Τρίτη, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχίες για «στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον».

«Η αγορά μπορεί να συνεχίσει να κινείται ικανοποιητικά, αλλά όταν το επενδυτικό κλίμα είναι τόσο αρνητικό, τα άσχημα νέα συχνά μεγεθύνονται», δήλωσε στο CNBC. «Και όταν προσθέτεις χαμηλότερους όγκους συναλλαγών, η επίδραση των κακών ειδήσεων μπορεί να πολλαπλασιαστεί».

Η χρηματιστηριακή αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω Thanksgiving και θα κλείσει νωρίτερα, στη 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, την Παρασκευή.

Πετρέλαιο: Σημαντικά κέρδη ενόψει πιθανών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed

Με κέρδη πάνω από 1% ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου στο κύμα αισιοδοξίας που έχουν διαμορφώσει οι τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve για τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το κλίμα το αμερικανικό WTI κέρδισε 78 cents ή 1,3% και έκλεισε στα 58,84 δολ. το βαρέλι, Το Brent ενισχύθηκε κατά 81 cents ή 1,3% και σκαρφάλωσε στα 63,37 δολ. το βαρέλι.