Η GymBeam εξασφαλίζει επένδυση €30 εκατ. από PortfoLion και EBRD

Η GymBeam, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands fitness και διατροφής στην Ευρώπη, ολοκλήρωσε νέο επενδυτικό γύρο ύψους €30 εκατ., με επικεφαλής την PortfoLion Capital Partners και με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της GymBeam προς την καθιέρωσή της ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, βασιζόμενη ήδη στην παρουσία της σε περισσότερες από 16 χώρες και στην εξυπηρέτηση άνω των 2 εκατομμυρίων πελατών.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει την περαιτέρω επέκταση σε αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, θα ενισχύσει τις υποδομές διανομής, θα επιτρέψει την υλοποίηση προηγμένων λύσεων αυτοματοποίησης και θα υποστηρίξει στρατηγικές εξαγορές.

Έπειτα από μια ανταγωνιστική διαδικασία που προσέλκυσε πολλαπλές προτάσεις equity και debt, η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο, την ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά και την ηγετική ομάδα της GymBeam. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του κλάδου υγείας και ευεξίας στην Ευρώπη. Με τη στήριξη έμπειρων επενδυτών, η GymBeam βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να κλιμακώσει περαιτέρω τις δραστηριότητές της και να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία στους εκατομμύρια πελάτες της.

Τη συναλλαγή υποστήριξαν οι Rothschild & Co (με την CORPIN), AKF Legal, BCG, PwC, Dentons (εκ μέρους της GymBeam) καθώς και οι Ernst & Young, Havel & Partners, Deloitte Legal και CMS (εκ μέρους των επενδυτών) και η A&O Shearman (για την Crowdberry).