Κερδίζει-πόντους-ο-Τουρισμός-πέντε-αστέρων-στην-Ελλάδα

Αυξάνουν το μερίδιό τους τα πεντάστερα και τα τετράστερα. Οι επιδόσεις σε πληρότητα, μέση τιμή και μέσο έσοδο ανά δωμάτιο το φετινό καλοκαίρι. Στο στόχαστρο διεθνών αλυσίδων ο ελληνικός τουρισμός.

Αύξηση των μονάδων πολλών αστέρων, αύξηση της μέσης τιμής ανά διαθέσιμο δωμάτιο και ικανοποιητικές πληρότητες είναι τα συστατικά του τουρισμού πολυτελείας στη χώρα μας. Καθώς μάλιστα η Ελλάδα παραμένει υψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών, η εν λόγω αγορά θα συνεχίσει να κερδίζει μερίδια στην μεσογειακή και νοτιοευρωπαϊκή σκακιέρα, δεδομένης και της αναβάθμισης του ξενοδοχειακού δυναμικού που είναι σε εξέλιξη.

Υψηλές πληρότητες και υψηλές τιμές

Το παραπάνω μαρτυρά μελέτη της εταιρείας STR (Costar), η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Resort & Residential Hospitality Forum που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Βάσει αυτής, τα ξενοδοχεία των υψηλότερων κατηγοριών, τα πολυτελή (luxury) και τα ανώτερης κατηγορίας (upper upscale), σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις το φετινό καλοκαίρι, με πληρότητα, μέση τιμή ανά διανυκτέρευση και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να κινούνται ανοδικά.

Συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία αυτών των κατηγοριών, (σ.σ. πολυτελή και ανώτερης κατηγορίας), εμφάνισαν πληρότητα 70%, η οποία συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών ανταγωνιστών της Ελλάδας που εξέταζε η εν λόγω μελέτη. Μάλιστα, μόνο η Ισπανία σημείωσε καλύτερη επίδοση με την πληρότητα των πολυτελών καταλυμάτων να φτάνει στο 73%.

Σε αντίστοιχα επίπεδα διαμορφώθηκε και η μέση τιμή (ADR) η οποία το οκτάμηνο του 2025 προσέγγισε τα 400 ευρώ ενώ το μέσο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) έφτασε τα 270 ευρώ.

Οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές αν σκεφτεί κανείς ότι η Γαλλία που πρωταγωνιστεί στον ευρωπαϊκό τουρισμό καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις στους συγκεκριμένους δείκτες και εμφανίζοντας πολύ μικρότερη εποχικότητα έναντι της χώρα μας, είχε μέση τιμή κοντά στα 470 ευρώ και πληρότητα 70%. Το RevPAR βέβαια καταγράφηκε αρκετά υψηλότερο, ξεπερνώντας τα 320 ευρώ.

Αυξάνει το μερίδιο των πεντάστερων στη χώρα

Τα μερίδια που κερδίζει η χώρα μας στον τουρισμό πολυτελείας τα οποία επισφραγίζουν οι προαναφερθείσες επιδόσεις, υποστηρίζονται και από την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού, η οποία είναι εντατική τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνει και η εν λόγω μελέτη, η χώρα μας τοποθετείται μεταξύ των χωρών με μεγάλο μερίδιο σε δωμάτια υψηλότερων κατηγοριών. Πιο αναλυτικά, το μερίδιο των δωματίων πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας (luxury και upper upscale) ανέρχεται στο 30% του συνόλου, με την Τουρκία μόνο να προηγείται στο 31%.

Σε όλες τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος) τα αντίστοιχα μερίδια κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τη Γαλλία να βρίσκεται για παράδειγμα στο 13%.

Μάλιστα στην περίπτωση της χώρας μας το 9% των δωματίων κατατάσσεται στην κατηγορία πολυτελείας, το 21% στην ανώτερη κατηγορία και το 36% στη μεσαία, με μόλις το υπόλοιπο 34% να αφορά την οικονομική κατηγορία.

Ο κλάδος πολυτελείας δε είναι εκείνος που οδηγεί την ανάπτυξη, καθώς παρά το μικρότερο μερίδιο που κατέχουν επί του συνόλου τα δωμάτια των δύο υψηλότερων κατηγοριών είναι αυτά που διαμορφώνουν το 54% της συνολικής μέσης τιμής της ελληνικής αγοράς.

Επενδύσεων συνέχεια

Η αναβάθμιση που έχει ήδη συντελεστεί σε συνδυασμό με την καλή πορεία του κλάδου λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός για επενδύσεις από διεθνείς διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες. Ειδικά δεδομένου ότι η διείσδυση τους στην αγορά ήταν μέχρι πρότινος περιορισμένη.

Ενδεικτικό είναι ότι το γεγονός ότι τον τελευταίο μήνα πολλά διεθνή brand εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να αυξήσουν τις σχετικές επενδύσεις στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών η η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts η οποία ανέφερε ότι φιλοδοξεί να τριπλασιάσει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, η Radisson Hotel Group που όπως είπε, στοχεύει στην δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με 30 ξενοδοχεία εντός ελληνικών συνόρων, αλλά και η Hilton που έχει φτάσει ήδη τα 49 ξενοδοχεία εν λειτουργία, έχοντας 18 ακόμα στο pipeline της.