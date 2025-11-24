Κωνσταντοπούλου-για-βιβλίο-Τσίπρα:-Χαίρομαι-που-ένας-προδότης-καταγράφει-ότι-τον-δυσκόλεψα-στην-προδοσία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα ήταν η πρώτη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε όσα της καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του πρώην συνοδοιπόρου της, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως θα διαβάσει το βιβλίο του.

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας, δεσμευόμενη πως θα επανέλθει σύντομα με νέες απαντήσεις. Μάλιστα χαρακτήρισε «κορυφαία πράξη προδοσίας», την πώληση των υποδομών και των σιδηροδρόμων.

