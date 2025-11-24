Κώτσηρας:-Ενισχύουμε-την-προσφορά-κατοικιών-και-στηρίζουμε-τους-ενοικιαστές

Στις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, ιδίως σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, ιδίως σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο 28ο Forum Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τις αλλαγές που φέρνει στον τομέα των ακινήτων η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή: επέκταση και βελτίωση της φοροαπαλλαγής διάρκειας τριών ετών για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, σταδιακή κατάργηση έως το 2027 του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε πάνω από 12.720 μικρούς οικισμούς ανά την επικράτεια, θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισόδημα από μισθώματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, μείωση των τεκμήριων διαβίωσης για κατοικίες από 30% έως 35% και παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά σημαντικών παρεμβάσεων για το στεγαστικό που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, όπως η έκπτωση φόρου έως 16.000 για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κατοικιών, οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο της Αθήνας, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και το μόνιμο μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία, που θα αρχίσει να καταβάλλεται από φέτος τον Νοέμβριο. Η αντιμετώπιση του στεγαστικού δεν λειτουργεί μονομερώς, αλλά απαιτείται, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «τόσο η αύξηση της προσφοράς κατοικιών όσο και η στήριξη των ενοικιαστών».

Επιπλέον, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές θα συμβάλει στην αξιοποίηση της περιουσίας αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων, για παράδειγμα εγκαταλελειμμένων ακινήτων, για κοινωνικούς στόχους, ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι προσπάθειες για την αξιοποίηση ακινήτων για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών γίνονται και από την πλευρά του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής.

«Δημιουργείται ένα πλέγμα δράσεων οι οποίες έχουν αναπτυξιακό και ταυτόχρονα κοινωνικό χαρακτήρα», που στοχεύουν στην «αντιμετώπιση υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων», τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι, όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

«Για πρώτη φορά γίνεται μια συντεταγμένη προσπάθεια για την επίλυση του πολυδιάστατου και σύνθετου ζητήματος της προσιτής στέγης», η οποία αποτελεί για την κυβέρνηση «μείζονα προτεραιότητα», υπογράμμισε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας.