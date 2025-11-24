Λαγκάρντ:-Η-υιοθέτηση-της-τεχνητής-νοημοσύνης-μπορεί-ακόμα-να-δώσει-πλεονέκτημα-στην-ΕΕ

«Η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αναδειχθεί σε ισχυρό δεύτερο παίκτη, αν δράσει αποφασιστικά», υπογράμμισε.

Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται να αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη και να άρει κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να επιβραδύνει τη διάδοσή της, προκειμένου να μην χάσει τα οφέλη της τεχνολογίας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέδριο στη Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με το -, η Λαγκάρντ, Παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων συναδέλφων της σχετικά με τις υπερβολικές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, προέτρεψε να εξεταστεί η ευρύτερη εικόνα. Παράλληλα τόνισε ότι οι έντονες επενδυτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων του κύκλου, δεν είναι ασυνήθιστες. Επίσης, ανέφερε στοιχεία που δείχνουν ότι τα απτά οικονομικά οφέλη θα έρθουν πιο γρήγορα από ό,τι μετά από προηγούμενες εξελίξεις.

«Αν αυτή είναι η πορεία που ακολουθούμε -και πιστεύω ότι μπορεί να είναι- η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί αναλόγως», ανέφερε. «Πρέπει να αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια που μας εμποδίζουν να υιοθετήσουμε αυτή τη μεταμόρφωση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να αφήσουμε το κύμα της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης να μας προσπεράσει και να θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης».

Τα σχόλια υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συμφωνούν ότι η χρήση της θα είναι μετασχηματιστική, αν και δεν έχουν διατυπώσει σαφή άποψη σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει.

Στην Ευρώπη, το ζήτημα τροφοδοτεί επίσης τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης της οικονομικής ανάπτυξης. Σε έκθεση του 2024, ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ανέφερε ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο η παραγωγικότητα στην περιοχή υστερεί είναι ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πρώτη ψηφιακή επανάσταση.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επαναλάβει το ίδιο λάθος. Ακόμη και αν οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν προχωρήσει μπροστά στον τομέα της καινοτομίας, η ταχεία υιοθέτηση και η έξυπνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης «μπορούν να μετατρέψουν μια καθυστερημένη εκκίνηση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αναδειχθεί σε ισχυρό δεύτερο παίκτη, αν δράσει αποφασιστικά», υπογράμμισε. «Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να ξεπεράσουμε τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους τομείς».