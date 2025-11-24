Λαγκάρντ:-Θέτουμε-σε-κίνδυνο-το-μέλλον-της-Ευρώπης-αν-χάσουμε-το-«τρένο»-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Η Ευρώπη θέτει σε κίνδυνο το ίδιο της το μέλλον χάνοντας το «τρένο» της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει γρήγορα να απομακρύνει ότι εμποδίζει τη διάδοση αυτής της νέας τεχνολογίας, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Εταιρείες στις ΗΠΑ και την Κίνα επενδύουν μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας συζήτηση σχετικά με το αν αυτή η έξαρση τροφοδοτεί μια χρηματοοικονομική φούσκα ή σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα.

«Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να βρίσκονται μπροστά, η Ευρώπη έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να αποτελέσει πρωτοπόρο στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

«Ακόμη επωμιζόμαστε το κόστος του ότι υιοθετήσαμε αργά την προηγούμενη ψηφιακή επανάσταση», είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ. «Κινδυνεύουμε να αφήσουμε το κύμα υιοθέτησης του AI να μας προσπεράσει και να θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης».

Οι προτάσεις Λαγκάρντ

Σε αντίθεση με προηγούμενα τεχνολογικά κύματα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτερα και να αποφέρει απτά οικονομικά οφέλη νωρίτερα, καθιστώντας επείγουσα τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών.

Ωστόσο, η απλή αγορά λύσεων ΑΙ από καθιερωμένους παρόχους δεν θα αρκεί, διότι αυτό θα βαθύνει την εξάρτηση της Ευρώπης από ξένους φορείς, δήλωσε η Λαγκάρντ.

«Πρέπει να διαφοροποιήσουμε κρίσιμα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας της τεχνητής νοημοσύνης και να αποφύγουμε ενιαία σημεία αποτυχίας. Στα θεμελιώδη επίπεδα, όπως η υπολογιστική ισχύς που βασίζεται σε τσιπ και τα κέντρα δεδομένων, θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ελάχιστη ικανότητα».

Η ΕΕ χρειάζεται επίσης να επιβάλει διαλειτουργικότητα και ανοιχτά πρότυπα για να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, καθώς και φθηνότερη ενέργεια, πιο ομοιόμορφη ρύθμιση και μια ολοκληρωμένη κεφαλαιαγορά για τη διοχέτευση κινδύνου, ανέφερε η Λαγκάρντ.

Με πληροφορίες από Reuters