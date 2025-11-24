Μαρινάκης για «Ιθάκη»: Ούτε μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες – Βλέπω μεγάλη αλαζονεία

Αναφορά στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα στα βιβλιοπωλεία, έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ που έχει πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα. Αλλά επειδή δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι ‘από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου, δεν έχω σταματήσει να γελάω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω’. Κοιτάξτε, δεν είναι αστείο.

Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια και το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών» είπε.

«Το τι θα κάνει η Αριστερά εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, έχει μια παράδοση στις διασπάσεις(…)» είπε μεταξύ άλλων.

Ξεκινώντας την ενημέρωση ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έσοδα από τον τουρισμό λέγοντας ότι στο εννεάμηνο καταγράφονται έσοδα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Πρόκειται για αύξηση κατά 9% σε εισπράξεις και κατά 4% στις αφίξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός.

«Περί το 1,1 δισ. ευρώ διέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 ημέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το υπουργείο προχώρησε στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ», είπε σε άλλο σημείο.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε πως «προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν σε αιτήσεις του 2024».

«Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε την περασμένη Πέμπτη στην πρόσληψη 700 νέων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στελεχώσουν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 81 συμπληρωματικές προσλήψεις που προέκυψαν από μη ανάληψης ή παραιτήσεις», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως «εγκρίθηκε η προκήρυξη για 276 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, με την οποία ενισχύονται κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.