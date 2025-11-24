Μιχαηλίδου:-Την-Πέμπτη-η-κλήρωση-για-τα-1.000-ευρώ-σε-όσους-έχουν-προπληρωμένη-κάρτα

Διακόσια πενήντα ευρώ σε ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες. Ξεκίνησε η νέα Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα πιστωθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε 250.000 Άτομα με Αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ, όπως δήλωσε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι πρόκειται για μία στοχευμένη παρέμβαση ενίσχυσης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ανθρώπων που συχνά δεν διαθέτουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας.

Επίσης, σημείωσε ότι την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 συμπολίτες μας που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της. «Κινητροδοτούμε τους δικαούχους των καρτών να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού με την κάρτα τους, προκειμένου να συλλέγουν λαχνούς και να αυξάνουν τις πιθανότητες να κληρωθούν για τα 1.000 ευρώ».

Όσον αφορά την Πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, η υπουργός τόνισε ότι η διαδικασία απόκτησής έχει ξεκινήσει. Τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας (epan.gov.gr) και στη συνέχεια η κάρτα θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος. Η κάρτα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και δίνει στο Άτομο με Αναπηρία πρόσβαση σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ, ενώ λειτουργεί ως δικαιολογητικό για μηδενικό ή μειωμένο εισιτήριο στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. «Πρόκειται για “κάρτα αξιοπρέπειας”, διότι πολλές αναπηρίες δεν είναι ορατές, δεν κυκλοφορούν όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία με λευκό μπαστούνι ή αμαξίδιο», επεσήμανε.

Αναφορικά με το στεγαστικό, υπογράμμισε ότι με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 & 2, ήδη έχουν αποκτήσει ή έχουν εγκριθεί για να αποκτήσουν σπίτι περισσότεροι από 30.000 συμπολίτες μας με μηνιαία δόση χαμηλότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωναν. «Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι επέτρεψαν την ένταξη στεγαστικών δαπανών στο ΕΣΠΑ και που έγινε χάρη και στην πίεση που άσκησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης», ανέφερε.

Όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, η απορρόφηση του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» ήδη έχει φτάσει στο 67%. Για να αυξηθεί, όμως, περισσότερο, παρατείνεται μέχρι και το τέλος Μαΐου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια. Η ίδια τόνισε ότι βγήκαν ξανά στην αγορά ακίνητα που έμεναν κλειστά για χρόνια, γεγονός που έχει συγκρατήσει τις τιμές.

Για το δυστύχημα στο Παγκράτι και τις ΣΥΔ

Η υπουργός εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για την τραγωδία στο Παγκράτι και διαβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή οι συναρμόδιοι υπουργοί παρακολουθούν στενά την υπόθεση, σε συνεργασία με τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ολοκληρωμένη στήριξη της 32χρονης γυναίκας με αναπηρία.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο Αιγινήτειο, όπου πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, και στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί σε δομή στο Κορωπί. Παράλληλα, θα διερευνηθεί εάν μπορεί να οριστεί συμπαραστάτης.

Η κ. Μιχαηλίδου επανέλαβε την τεράστια σημασία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), επισημαίνοντας ότι αποτελούν «την απάντηση στην αγωνία κάθε γονέα για το τι θα γίνει το παιδί του όταν εκείνος φύγει από τη ζωή. Δεν γίνεται η κοινωνία να εναντιώνεται στη δημιουργία ΣΥΔ. Πρόκειται για δομές που εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη», υπογράμμισε.