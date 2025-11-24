Μπακογιάννη: Tο επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό στην Ελλάδα – Θα διαβάσω το βιβλίο του

«Το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα», αναφέρει στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι βέβαιη πως θα γυρίσει στην πολιτική ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ κάνει μια αποτίμηση και για τα όσα γράφει στο βιβλίο του, «Ιθάκη». Παράλληλα, αναφέρεται στην αξιοπιστία της ΝΔ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την οπλοκατοχή στην Κρήτη, τονίζοντας πως αυτή πρέπει να τελειώσει και τα όπλα να παραδοθούν.

Αρχικά, για το βιβλίο του κ. Τσίπρα αναφέρει: «Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Εμείς που κάναμε μια προσπάθεια την πενταετία και κάποιες στιγμές από αυτές ήταν εφιαλτικές. Εμείς δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας, δεν ζούσαμε σε ένα ουτοπικό περιβάλλον όπως κάποιοι συνεργάτες, που περιγράφει ο κ. Τσίπρας. Είχαμε απόλυτη συναίσθηση πως η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Άρα για μας ήταν πραγματικά εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο. Κάναμε ότι μπορούσαμε εκείνη την εποχή ακριβώς για να μην συμβεί αυτό. Άρα όταν δεν έχεις το άλλοθι της άγνοιας τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί ο κ. Τσίπρας λέει σήμερα για τους συνεργάτες του ότι ζούσαν ουσιαστικά σε έναν άλλον πλανήτη. Εμείς δεν ζούσαμε σε άλλον πλανήτη. Ζούσαμε στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εκείνη την εποχή ζούσε μαύρες ώρες».

Ερωτώμενη για το εάν περίμενε μια συγγνώμη από τον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Μπακογιάννη απαντά: «Συγγνώμη δεν περίμενα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το λέει. Λέει για τα λάθη τα οποία έγιναν, χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του. Αλλά ξέρετε, η μοναξιά του ηγέτη ακριβώς αυτή είναι. Επιλέγεις τους συνεργάτες σου. Η ιστορία πως ο καθένας από εμάς μπορεί να χρεώνει τα όποια λάθη σε συνεργάτες του, μέχρι ενός σημείου μπορεί να έχει βάση. Γιατί σε τελική ανάλυση τους επιλέγεις».

«Σας διαβεβαιώνω πως το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα λέει εγώ είμαι ο αρχηγός και αν θέλετε να έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ η πόρτα είναι εκεί. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως σημείωσε η κ. Μπακογιάννη είναι σίγουρη πως θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Τσίπρας.

Για τα όσα έγιναν με τις τράπεζες, σχολίασε πως «εγώ εκεί την εποχή έζησα την καθημερινή επαφή με την πραγματικότητα αλλά και με τηγν Ευρώπη. Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που μιλούσε με τους Ευρωπαίους και προσπαθούσα να περάσω μήνυμα ‘’΄δεν μιλάμε πλέον για κόμματα, μιλάμε για την πατρίδα’’. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμασταν. Το να το βλέπουμε σήμερα που η Ελλάδα είναι ασφαλής, παράδειγμα προς μίμηση, που αποπληρώνουμε το δάνειό μας και σώζουμε τη γαλλική οικονομία και όλα αυτά, σου δίνει ένα αίσθημα ικανοποίησης αλλά δεν σημαίνει πως έχεις ξεχάσει αυτά που έχουν περάσει».

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης θα κονταροχτυπηθούν»

Για το εάν ο αντίπαλος της ΝΔ πλέον είναι ο Αλέξης Τσίπρας, η κ. Μπακογιάννη σχολιάζει: «Δεν το ξέρω αυτό, θα φανεί. Από το επιθυμώ να κάνω κόμμα μέχρι κάνω κόμμα, βρίσκω τα στελέχη, τα εμφανίζω, ποιοι θα μπουν μπροστά τι θα κάνουνε. Μέχρι να βγάλω πρόγραμμα που το γενικό λογιστήριο θα το κρίνει. Μέχρι τότε έχει πολύ νερό το ποτάμι. Ο κατακερματισμός της αριστερής πολυκατοικίας που οφείλεται και στον Αλέξη Τσίπρα, αναζητά αυτή τη στιγμή ένα συνδετικό κρίκο. Φαντάζομαι θα το βρει στο πρόσωπο του Τσίπρα».

Για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτιμά πως «θα κονταροχτυπηθούν. Σε ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ με μια καινούρια λογική Τσίπρα που θέλει να περάσει τώρα, θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα μπορεί να έρθει πρώτος».

Για το ποιον προτιμά η ΝΔ, η κ. Μπακογιάννη απαντά: «Η ΝΔ δεν έχει καμία προτίμηση. Προσωπικώς θα σας πω πως θα ήθελα ένα κόμμα που θα μπορεί να έχει μια λογική σκέψη, επιχειρήματα, να μπορεί να γίνει διάλογος. Η δημοκρατία θέλει διάλογο. Η τελευταία συζήτηση που έγινε στη Βουλή με Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη ήταν καλή. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν τα μεν και τα δε. Είναι φορές που σε πιάνει μαύρη απελπισία, ακούς τόσα τρελά πράγματα που λες άντε να φύγω να ησυχάσουμε».

«Θα διορθώσουμε τα αγροτικά θέματα – Θα μας κοστίσει στην κάλπη ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για το πώς είναι η κατάσταση της κυβέρνησης, η κ. Μπακογιάννη εστίασε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ξέρετε καμία κυβέρνηση που να μην έχει τομείς που να χωλαίνουν; Νομίζω πως κατά γενική ομολογία η διαχείριση των αγροτικών θεμάτων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιτυχία. Για αυτό σήμερα τρέχουν να διορθώσουν και θα το διορθώσουν. Αλλά θα το διορθώσουμε με κόστος στην κάλπη, την αξιοπιστία μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχουμε κόστος από την ιστορία αυτή. Είναι ευκαιρία, όμως, έστω και αργά να χτίσουμε τον αγροτικοπαραγωγικό τομέα σε άλλες βάσεις».

«Το πρόβλημα δεν είναι ο Χασάπης και ο Φραπές, το πρόβλημα είναι πως ένα διαχρονικό θέμα, από την εποχή που ο μακαρίτης ο Πάγκαλος καθόταν και τους έλεγε αφήστε τις κομματικές σας ταυτότητες έξω, είπαμε να κλέβουμε τους κουτόφραγκους αλλά να τους κλέβουμε διπλά και όχι τετραπλά. Είναι μια κουβέντα που την έχει πει ο ίδιος και έχει καταγραφεί. Από τότε μέχρι σήμερα δεν κάναμε το σωστά και να σου έρχεται ο λογαριασμός», σημείωσε.

«Όχι σε αλλαγή του εκλογικού νόμου – Η ΝΔ θα κερδίσει και 3η φορά»

Για τον εκλογικό νόμο, ανέφερε πως προσωπικά είναι κατά της αλλαγής του. «Έχει δίκαιο ο Κυριάκος. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Με αυτόν η ΝΔ πήρε αυτοδυναμία, με αυτόν θα ξαναπάρει. Εάν δώσουμε στον κόσμο άλλο ένα επιχείρημα πως κάνουμε πράγματα για να κερδίσουμε τις εκλογές, και όχι για να σεβαστούμε τη βούληση του λαού, τότε θα επιβεβαιώσουμε πως είναι φαύλοι. Δεν θα το κάνουμε», ενώ εκτίμησε πως η ΝΔ μπορεί να κερδίσει και στις τρίτες εκλογές με αυτοδυναμία.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε βάλει προσωπικό στοίχημα με τον Παύλο Πολάκη πριν τις εκλογές για το ποιος θα νικήσει, λέγοντας πως ακόμα της χρωστάει ένα τραπέζι.

«Ας αφήσουμε τον λαό να κρίνει. Στο τέλος της ημέρας ο λαός θα κάνει τον λογαριασμό. Αλλά δεν μας ψηφίζει κανείς για το χτες αλλά για το τι μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη ημέρα. Εγώ πιστεύω πως η αξιοπιστία της ΝΔ, με όλα τα ελαττώματα και τα λάθη της είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Κυριάκος δεν έχει κοροϊδέψει τον Έλληνα. Πολλές φορές έχει πει δεν μπορώ να σου τα δώσω αυτά. Εγώ εύχομαι στην επόμενη τετραετία να γίνει και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στους μισθωτούς».

«Η οπλοκατοχή είναι πηγή ντροπής για την Κρήτη – Πρέπει να τελειώσει»

Ερωτώμενη, για την οπλοκατοχή και την Κρήτη, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως «υπάρχει στην Κρήτη μια παράδοση οπλοκατοχής. Αυτή η παράδοση έχει πάντοτε τη δικαιολογία πως εμείς δεν θα κερδίζαμε τη μάχη της Κρήτης αν δεν είχαμε τα όπλα να πυροβολούμε τους αλεξιπτωτιστές του Χίτλερ. Από το τότε όμως τα χρόνια έχουν περάσει. Και αντί να είναι μια πηγή περηφάνιας, έχει γίνει μια πηγή ντροπής για την Κρήτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξεριζωθεί. Πρέπει ή να παραδοθούν τα όπλα ή να μπουν σε σεντούκια που δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Να παραδοθούν τα όπλα και να τελειώνει αυτό. Δεν είναι αντρεία, λεβεντιά να βγάζεις όπλο και να πυροβολείς. Είναι να χορεύεις να τραγουδάς, να είσαι περήφανος για ρίζες σου. Και εμείς οι Κρητικοί είμαστε περήφανοι. Μέχρι εκεί. Και το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Κρήτης βγήκε απέναντι σε αυτή την ιστορία και κανείς δεν προσπάθησε να χαϊδέψει αυτιά».

Τέλος, η κ. Μπακογιάννη είπε πως θα διαβάσει το βιβλίο του κ. Τσίπρα, αν και δεν της το έστειλε με αφιέρωση. «Θα δώσω 28 ευρώ, θα το πάρω το βιβλίο και θα το διαβάσω. Δεν ξέρω αν το διαβάσω ολόκληρο», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.