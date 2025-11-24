Νικολοπούλου-(Επ.-Ανταγωνισμού):-Η-αύξηση-του-κόστους-ζωής-αποτελεί-ένα-σύνθετο-πρόβλημα

«Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί ουσιαστική και συνεργατική αντιμετώπιση. Και ναι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ο καταναλωτής πρέπει να έχει μία ισχυρή φωνή, να είναι ενημερωμένος και να προστατεύεται».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαράς Νικολοπούλου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, η ίδια προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Η Χαρά Νικολοπούλου τοποθετήθηκε αναφορικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού -σε συνέχεια διευκρινίσεων της επιτροπής όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν με το Δελτίο Τύπου της 7/11/2025, το οποίο είναι διαθέσιμο στον επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής: Δελτίο Τύπου – Τροποποιήσεις του ν. 3959/2011 – και απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον ευρύτερο ρόλο της επιτροπής σημείωσε: «Επιχειρηματικές συμπεριφορές που αφορούν οριζόντιες ή κάθετες συμπράξεις ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παράβασης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας:

«Η αύξηση του κόστους ζωής αποτελεί ένα σύνθετο οικονομικό φαινόμενο, το οποίο προφανώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρακολουθεί στενά και παρεμβαίνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρέμβει με τη διαπίστωση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών σε πλήθος κλάδων της οικονομίας – από τα παιδικά καρότσια έως τις τράπεζες και από τα εργαλεία χειρός μέχρι το πετρέλαιο, από τα βρεφικά είδη και τα δημητριακά ως τις σχολικές τσάντες, τα καλλυντικά, τις λευκές συσκευές, τους ομίλους αγορών. Έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους και, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται αντι-ανταγωνιστική πρακτική, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες πολύ κοντά στην καθημερινότητα του Έλληνα καταναλωτή, όπως ο καφές, οι σχολικές εκδρομές και τα φροντιστήρια. Να σας υπενθυμίσω ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου συγκεντρώσεων, πολύ πρόσφατα δεν εγκρίναμε τη συγχώνευση των ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, θέσαμε όρους για τη χρήση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, ενώ προχωρήσαμε σε εκτεταμένους ελέγχους στην ακτοπλοΐα – όχι μόνο στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στη γραμμή Παλούκια–Πέραμα, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε όγκο στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Επιπλέον, έχουμε ερευνήσει την κατάσταση στη φέτα, στις ζωοτροφές, στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και στο ελαιόλαδο, δημοσιεύσαμε επίσης τις απόψεις μας για την ακτοπλοΐα και σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο το επόμενο διάστημα για τα επιτόκια. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας είναι δημοσιευμένες και θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα, στις ετήσιες εκθέσεις, στα ενημερωτικά δελτία και στην παρουσία μας στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης.

Η αύξηση του κόστους ζωής δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα. Δεν ευθύνεται αποκλειστικά το ενεργειακό κόστος, ούτε μόνο η έλλειψη παραγωγής στην Ελλάδα, ούτε μόνο ο πληθωρισμός, ούτε μόνο η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί ουσιαστική και συνεργατική αντιμετώπιση. Και ναι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ο καταναλωτής πρέπει να έχει μία ισχυρή φωνή, να είναι ενημερωμένος και να προστατεύεται».

- – ΜΠΕ