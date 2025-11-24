Οι «Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης, κατά τον άνθρωπο πίσω από το «Μεγάλο Σορτάρισμα» – Η Nvidia η νέα «Cisco» αν σκάσει η «φούσκα»

Ο Μάικλ Μπέρι, ο άνθρωπος πίσω από το «Μεγάλο Σορτάρισμα», ανακοίνωσε προσφάτως πως κλείνει το hedge fund που διαχειρίζεται. Έχοντας αφήσει τις επενδύσεις, ο αντισυμβατικός διαχειριστής κεφαλαίων που έγινε παγκοσμίως γνωστός για το στοίχημά του απέναντι στην αμερικανική αγορά ακινήτων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ξεκίνησε την παρουσία του στην πλατφόρμα Substack, με τον επί πληρωμή λογαριασμό «Cassandra Unchained».

Το όνομα είναι αναφορά στην Κασσάνδρα της ελληνικής μυθολογίας, η οποία ήταν καταδικασμένη να λέει προφητείες, αλλά ποτέ να μην γίνεται πιστευτή. Ο Γουόρεν Μπάφετ είχε χαρακτηρίσει τον Μπέρι και τον Τζον Πόλσον «Κασσάνδρες» επειδή προέβλεψαν την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η ​​οποία πυροδότησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Το κανάλι αποτελεί πλέον το «μοναδικό επίκεντρο» του Μπέρι, ο οποίος δεσμεύεται να κάνει αναλύσεις και προβλέψεις για μετοχές, αγορές και φούσκες, συχνά με γνώμονα την ιστορία και τα αξιοσημείωτα διαχρονικά της μοτίβα.

Ο Μπέρι προχώρησε στις δύο πρώτες αναρτήσεις του, η μία με τίτλο «Foundations: My 1999 (and part of 2000)» και η άλλη με τίτλο «The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony».

Στην πρώτη αναφέρεται στην εποχή που ήταν ειδικευόμενος νευρολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Στάνφορντ, όπου έγραφε για τις επενδύσεις αξίας στην διάρκεια της νύχτας. Η δεύτερη ανάρτηση καταπιάνεται με την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία αποκαλεί «ένδοξη τρέλα» που θα χρειαστεί ανάλυση σε αρκετές αναρτήσεις.

Ο Μπέρι συνεχίζει επικρίνοντας το επιχείρημα που ακούγεται συχνά σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της «φούσκας» του dot-com και της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης: ότι οι εταιρείες πριν από 25 χρόνια ήταν σε μεγάλο βαθμό ασύμφορες, ενώ η τρέχουσα γενιά είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Στις αρχές του αιώνα, γράφει ο Μπέρι, ο Nasdaq καθοδηγούνταν από «εξαιρετικά κερδοφόρες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μεταξύ των οποίων ήταν οι λεγόμενοι «Τέσσερις Καβαλάρηδες» της εποχής (Microsoft, Intel, Dell και Cisco).

Ένα βασικό πρόβλημα με τη «φούσκα» του dot-com ήταν, αναφέρει, «η καταστροφικά υπερφορτωμένη προσφορά και η μη επαρκής ζήτηση»,προσθέτοντας ότι «απλώς δεν είναι τόσο διαφορετική αυτή τη φορά».

Ο ίδιος χαρακτηρίζει μάλιστα τις εταιρείες Microsoft, Google, Meta, Amazon και Oracle, που πρωτοστατούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ως τους σημερινούς «καβαλάρηδες», μαζί με «αρκετές startups», συμπεριλαμβανομένης της OpenAI του Σαμ Άλτμαν.

«Και για άλλη μια φορά υπάρχει μια Cisco στο επίκεντρο όλων αυτών», γράφει υπενθυμίζοντας ότι η Cisco κατέγραψε «βουτιά» κατά 78% κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της αγοράς dot-com. «Το όνομά της είναι Nvidia», αναφέρει.