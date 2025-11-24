Close Menu
    Οι προτεραιότητες του νέου Προέδρου της ΕΕΕΠ – Τι επισημαίνει στο πρώτο επίσημο άρθρο του

    Ενίσχυση εποπτείας, προστασία ανηλίκων και καταπολέμηση παράνομου τζόγου στο επίκεντρο της στρατηγικής.

    Το στίγμα της νέας διοικητικής περιόδου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δίνει το πρώτο επίσημο άρθρο – χαιρετισμός του νέου Προέδρου, κ. Αντώνη Βαρθολομαίου, στο newsletter της Αρχής. Ο νέος επικεφαλής παρουσιάζει τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η Επιτροπή, σε μια αγορά που μεταβάλλεται γρήγορα και απαιτεί ισχυρούς μηχανισμούς εποπτείας.

    Ψηφιακή μετάβαση της εποπτείας – Νέα εργαλεία και αυξημένοι έλεγχοι

    Ο κύριος Βαρθολομαίος τονίζει ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η αγορά παιγνίων, κυρίως λόγω της τεχνολογίας και της ενίσχυσης της online δραστηριότητας, καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της ΕΕΕΠ.

    Στο άρθρο του σημειώνει ότι βασικές προτεραιότητες αποτελούν:

    • η ενίσχυση των ψηφιακών συστημάτων εποπτείας
    • η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων για συνεχή παρακολούθηση της αγοράς
    • οι πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι στο διαδικτυακό παιχνίδι, που εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

    Προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων

    Ο νέος πρόεδρος αφιερώνει σημαντικό μέρος του πρώτου του κειμένου στη θωράκιση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Η προστασία των ανηλίκων παρουσιάζεται ως απόλυτη προτεραιότητα για την Επιτροπή.

    Οι πρωτοβουλίες που αναμένεται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

    • αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας
    • καλύτερους μηχανισμούς ταυτοποίησης
    • συστήματα ανίχνευσης συμπεριφορών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εθισμό.

    Στόχος, όπως σημειώνει, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που διασφαλίζει ότι η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια γίνεται με απόλυτη προστασία και υπευθυνότητα.

    Παράνομο παιχνίδι: ενισχυμένη επιχειρησιακή δράση

    Με σαφή αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις, ο επικεφαλής της ΕΕΕΠ υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης της μάχης κατά του παράνομου τζόγου.

    1. Η ενίσχυση των ελέγχων και η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του, με στόχο:
      την προστασία των πολιτών
    2. τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων
    3. την ομαλή λειτουργία της νόμιμης αγοράς

    Ο νέος πρόεδρος τοποθετεί το ζήτημα ως κομβικής σημασίας για την επόμενη περίοδο.

    Συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο και τους θεσμικούς φορείς

    Κεντρικό σημείο του πρώτου επίσημου άρθρου αποτελεί και η πρόθεση του κυρίου Βαρθολομαίου να ενισχύσει τη συνεργασία της ΕΕΕΠ με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και με όλους τους συναρμόδιους θεσμούς και αρχές.

    Όπως αναφέρει: η συνεργασία με τα υπουργεία, η επικοινωνία με τη Βουλή, η συνέργεια με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελούν αναγκαία συστατικά για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για τον κλάδο των παιγνίων.

