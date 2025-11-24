Στην-εκδήλωση-μνήμης-και-τιμής-για-τον-Βαρδή-Βαρδινογιάννη-θα-παραστεί-αύριο-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

To αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr