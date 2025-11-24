Στην Πάτρα Ανδρουλάκης, Παπανδρέου, Γερουλάνος για τη Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ – Πρωτοβουλίες στα σκαριά για τράπεζες και ιδιωτικό χρέος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην 9η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα, η ηγεσία επιχείρησε να στείλει το μήνυμα της ενότητας της παράταξης με κορυφαία στελέχη όπως ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐα Γιώργος Παπανδρέου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, οι βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης, Χριστίνα Σταρακά, ο Γιάννης Τσίμαρης και Διευθυντής της κ.ο Γιάννης Κουτσούκος να δίνουν το παρών στις πρώτες γραμμές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένα βήμα πιο κοντά στο Συνέδριο του (που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο) και έκανε πρόσκληση στους πολίτες να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ για να έρθει η πολιτική αλλαγή στη χώρα.

«Δεν πρέπει η απογοήτευση να εξελιχθεί σε συμβιβασμό. Το μήνυμά μου είναι ότι μπορούμε, μαζί όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης με τις εμπειρίες μας, με τους αγώνες μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας να ξαναοικοδομήσουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε, πέτυχε, σχεδίασε και έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά.

Και τώρα εμείς, μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για την οικονομία, την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς στην εξεταστική επιτροπή, αλλά και για τις υποκλοπές, κάνοντας λόγο για διαφθορά και ατιμωρησία ακόμα και για παρακράτος.

«Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έρχονται, στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές είχαν οι διεφθαρμένοι εκ των προτέρων τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό κράτος Δικαίου; Είναι αυτό ποιοτική δημοκρατία; Αυτό είναι ένα παρακράτος, που πρέπει να ηττηθεί και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Όλοι! Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα που όπως ανέφερε υποσχόταν “σεισάχθεια” και κατέληξε… να πουλήσει κόκκινα δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ στα Funds, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς προστασία του δανειολήπτη. Μάλιστα τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει στη Βουλή την πρόταση του για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών.

«Δεν μπορεί να δώσαμε δισεκατομμύρια να ανακεφαλαιοποιούμε χρόνια τώρα τις Τράπεζες και το κοινωνικό τους πρόσωπο είναι να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων, υψηλές προμήθειες και υπερχρεώσεις. Αντί λοιπόν να επιλέξουμε την εφάπαξ φορολόγηση, θα μας τους εμφανίσουν κιόλας ως μεγάλους ευεργέτες της δημόσιας παιδείας από την τσέπη του ελληνικού λαού», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν πρόταση και για το ιδιωτικό χρέος.

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι η έλευση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο ανάβει τις μηχανές της Χαριλάου Τρικούπη που ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο για εξορμήσεις κλιμακίων σε όλη τη χώρα που θα μεταδίδουν το μήνυμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήδη είναι έτοιμο και το φυλλάδιο με τις βασικές θέσεις της πράσινης παράταξης που θα μοιράζεται σε μέλη και φίλους του κόμματος.

