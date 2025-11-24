Close Menu
    Monday, November 24
    Συνάντηση Δένδια με τον γενικό διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ με επίκεντρο το SAFE

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, με τον Timo Pesonen, γενικό διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος, στο πλαίσιο της επερχόμενης προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE.

    Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η προθεσμία εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου 2025.

    «Συνομιλήσαμε», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, «για σειρά θεμάτων τα οποία αφορούν τα επόμενα στάδια και την υλοποίηση του προγράμματος».

    Συναντήθηκα σήμερα στις #Βρυξέλλες, με τον κ.Timo Pesonen @TimoPesonen1, Γενικό Διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της ΕΕ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της DG DEFIS @defis_eu, στο πλαίσιο της επερχόμενης προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στο… pic.twitter.com/Wh9JitKqEW

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 24, 2025

    - sofokleous10.gr

