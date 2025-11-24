Συνάντηση-Δένδια-με-τον-διευθυντή-Καινοτομίας-του-nato

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας
Your browser does not support the
audio element.
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε, σήμερα, στις Βρυξέλλες, με τον διευθυντή Καινοτομίας του NATO, Δρα Νικόλαο Λούτα.
Όπως ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας».
Στο πλαίσιο της σημερινής παραμονής μου στις #Βρυξέλλες, συναντήθηκα με τον Διευθυντή Καινοτομίας του @NATO, Δρα Νικόλαο Λούτα @nikosloutas, με τον οποίο εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας της Συμμαχίας με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα καινοτομίας. pic.twitter.com/iohW6ORjGa
— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 24, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr