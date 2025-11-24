Σχέδιο MITOS: Με χρήση AI η μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιo – Τι δηλώνει ο Κ. Χατζηδάκης

Η απλοποίηση και κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στο Δημόσιο, που είναι σε εξέλιξη, μέσω της πλατφόρμας MITOS, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε σήμερα Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο The FORTUNE GREECE CEO Initiative 2025. «Η απλούστευση των διαδικασιών στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, της οποίας έχω τον συντονισμό, θα στηριχθεί και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε επίπεδο νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλες πρωτοβουλίες, όπως π.χ. για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα MITOS, που δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την προηγούμενη τετραετία, έχει καταγράψει 4.050 διαδικασίες, οι οποίες θα απλοποιηθούν ή θα καταργηθούν με νομοθετική πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό επεξεργασία.

«Την προηγουμένη τετραετία τρέξαμε πολύ γρήγορα με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Τώρα πρέπει να τρέξουμε στο επίπεδο της ενίσχυσης της καινοτομίας, των start-ups και της τεχνητής νοημοσύνης. Για την καινοτομία, στο τέλος του 2023, όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών, ψηφίστηκε νόμος με τις πιο προωθημένες διατάξεις για τις start-ups, που προβλέπει υπεραποσβέσεις μέχρι 315%. Παράλληλα εργαζόμαστε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη έχουμε προχωρήσει για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ, η ΔΕΗ παίρνει άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία με το data center στην Κοζάνη, το οποίο θα συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Φυσικά δεν πρέπει να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων ότι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και σοβαρότητα. Αυτό έχω υποχρέωση να το υπενθυμίζω συνεχώς. Έχουμε επίσης την υποχρέωση να προχωρήσουμε με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αποτελεσματικότητα για να αλλάξουμε ακόμη περισσότερο το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Να στηριχθούμε σε δυναμικούς κλάδους που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Οι κλάδοι αυτοί, πέρα από τον τουρισμό και τη ναυτιλία που προχωρούν ούτως ή άλλως, είναι ενδεικτικά η φαρμακοβιομηχανία και η αγροδιατροφή που εκπλήσσουν ευχάριστα τα τελευταία χρόνια, τα logistics, η ρομποτική, η αμυντική βιομηχανία «όπου πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον ιδιωτικό τομέα».

«Όλα αυτά», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «πρέπει να τα παντρέψουμε με τον καινούργιο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης που αναδύεται μπροστά μας. Διότι συμφωνώ ότι σε λίγο θα μιλάμε για τον κόσμο πριν από την τεχνητή νοημοσύνη και τον κόσμο μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να είναι ενεργά παρούσα στην καινούργια επανάσταση που έχουμε μπροστά μας».

«Πρέπει», κατέληξε, «να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Πολιτεία, ώστε όπως τα καταφέραμε με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δημοσίου να τα καταφέρουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως δεν είναι μόνο τι θα κάνει το κράτος. Πρέπει να ακολουθήσουν και οι επιχειρήσεις και αναφέρομαι κυρίως στις μικρότερες, για τις οποίες το ζήτημα είναι δύο φορές ουσιαστικότερο ώστε να έχουν προοπτική τα επόμενα χρόνια».



