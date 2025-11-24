Το παρασκήνιο της παραίτησης του «τελειωμένου» Τσίπρα και η διπλή άρνηση Αχτσιόγλου – Χαρίτση για τον ΣΥΡΙΖΑ

Το οδυνηρό εκλογικό αποτέλεσμα των διπλών εθνικών εκλογών του 2023, αλλά και τα όσα ακολούθησαν στο παρασκήνιο ως προς την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αποκαλύπτει για πρώτη φορά στις σελίδες της “Ιθάκης”, ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως ο ίδιος παρατηρεί, από την ανακοίνωση κιόλας του εκλογικού αποτελέσματος ο κύκλος της παραμονής του στην Προεδρία του κόμματος μετρούσε αντίστροφα, αν και η «υπαρξιακή», όπως τη χαρακτηρίζει, επιβίωση της Κουμουνδούρου, υπήρξε ένα από τα πράγματα που τον απασχολούσαν, με δεδομένη τη βαριά πολιτική ήττα.

Η κατάσταση, άλλωστε, ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη για το πολιτικό του brand, όπως την αποτύπωσε στον ίδιο ο Νίκος Μαραντζίδης, περιγράφοντάς τον ως «τελειωμένο».

Όπως αφηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός, «θυμάμαι χαρακτηριστικά την απάντηση του Νίκου Μαραντζίδη, ενός ανθρώπου που επιστρατεύτηκε εθελοντικά να βοηθήσει όταν το καράβι ήταν ήδη τσακισμένο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μου απάντησε: “Εσύ είσαι ήδη τελειωμένος”. Και συνέχισε με μια ακόμα σκληρή παρομοίωση: “Είσαι σαν τους Εβραίους κρατούμενους που τους πήγαιναν μεταγωγή στο Άουσβιτς. Και είσαι στο σταθμό πριν επιβιβαστείς στο τρένο. Έχεις δύο επιλογές. Ή να επιβιβαστείς, για να βρεθείς μετά από κάποιες μέρες στα κρεματόρια, ή να επιχειρήσεις να το σκάσεις, που και πάλι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σε πυροβολήσουν”. Με εντυπωσίασε η ειλικρίνεια των λόγων και η σκληρότητα του παραδείγματός του, εκτίμησα όμως τη γλώσσα της αλήθειας».

Μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα, ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται την αντικατάστασή του εν κινήσει, ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη εκλογική Κυριακή, σχεδιάζοντας με τον πλέον στενό του συνεργάτη, Μιχάλη Καλογήρου, ένα σχέδιο προσωρινής δυαρχίας.

«Το σχέδιο ήταν σαφές: θα εμφανιζόμουν στη Βουλή και την ίδια ημέρα που θα συνεδρίαζε η Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα πρότεινα την Αχτσιόγλου για να αναλάβει την ηγεσία της. Εγώ θα παρέμενα Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για την αλλαγή του επικεφαλής του κόμματος απαιτείται Συνέδριο και επίσημη εκλογική διαδικασία.

Η Αχτσιόγλου θα γινόταν το πρόσωπο της παράταξης, η υποψήφια Πρωθυπουργός, και θα ηγείτο της εκλογικής καμπάνιας. Εγώ θα ήμουν διαρκώς στο πλευρό της, με πλήρη στήριξη, σε κάθε στάδιο της προσπάθειας» όπως τονίζει στις σελίδες της «Ιθάκης» ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αρχικά θεωρούσε ως βεβαιότητα ότι η κυρία Αχτσιόγλου θα έπαιρνε το… δαχτυλίδι του.

Η λύση της προσωρινής δυαρχίας, όπως την επεξεργάστηκαν οι Τσίπρας – Καλογήρου θα έλυνε και τεχνικές λεπτομέρειες, αφού η εκλογή στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε εκείνο το χρόνο προϋπέθετε εσωκομματικές διαδικασίες που ήθελαν χρόνο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα είχε “φρεσκαριστεί” μεταξύ των δύο εκλογικών Κυριακών, έχοντας υποστεί ήδη μια εκλογική συντριβή.

Ωστόσο, τα πράγματα έλαβαν άλλη τροπή, όταν στο ραντεβού της… διαδοχής, παρόντων των Νίκου Μαραντζίδη και Μιχάλη Καλογήρου, «μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δυσκολίες που θα είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού» συνέχισε ο κύριος Τσίπρας, για να προσθέσει πως «η στάση της με αιφνιδίασε. Εκεί όπου εγώ έβλεπα μια μεγάλη ευκαιρία, εκείνη έβλεπε προβλήματα».

Συνεχίζοντας, ωστόσο, την προσπάθειά του, ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται πως «επιχείρησα, λοιπόν, όσο μπορούσα να τη μεταπείσω. Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της. Αν μεν πηγαίναμε καλά στις εκλογές και ανεβάζαμε έστω και μία μονάδα τα ποσοστά μας σε σχέση με τον Μάιο, θα ήμασταν όλοι κερδισμένοι. Αν πάλι δεν πηγαίναμε καλά, η ευθύνη θα βάραινε αποκλειστικά εμένα. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερα να τη μεταπείσω» πρόσθεσε.

Η Έφη Αχτσιόγλου, αν και αρχικά αρνητική, ζήτησε από τον τότε Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λίγο χρόνο, μόνο που “την επόμενη μέρα το πρωί, μου τηλεφώνησε και μου μετέφερε την οριστική της άρνηση. Απογοητεύτηκα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το κόμμα, αλλά και για την ίδια. Η δική μου παρουσία, αλλά και η ανάγκη συστράτευσης όλων, ενόψει των εκλογών, θα μείωνε τις όποιες αντιδράσεις στο πρόσωπό της”, όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, καταλήγοντας πως “εντέλει, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνη της, παίρνοντας αποστάσεις από μένα, θα μπορούσε να υπερβεί τα προβλήματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ”.

Ο Χαρίτσης στο Σούνιο

Η άρνηση της κυρίας Αχτσιόγλου να στεφθεί διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα από τον ίδιο ενέτεινε το πρόβλημα του πρώην Πρωθυπουργού, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε αρχίσει να εξελίσσεται σε… μουντζούρη και χωρίς νέο ιδιοκτήτη σε ορατό ορίζοντα. Τότε, ο πρώην Πρωθυπουργός αναζήτησε εναλλακτική επιλογή για τη διαδοχή του σε έναν άλλο… Αλέξη, καλώντας στο σπίτι του στο Σούνιο τον Αλέξη Χαρίτση.