Όταν αποδόσεις 8% φτάνουν το 16%, από την «πίσω πόρτα» – Η απαγορευμένη κινεζική τακτική επιστρέφει δυνατά

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ξεκίνησαν πόλεμο. Αλλά το πρόβλημα, απλώς, μετοπίστηκε. Τράπεζες βοηθούν τους επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ να εξασφαλίσουν αποδόσεις ομολόγων που υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίσημα επιτόκια -και όλα αυτά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρωταγωνίστριες της απαγορευμένης πρακτικής, τα LGFV (Local Government Financing Vehicle, ήτοι «όχημα χρηματοδότησης τοπικών κυβερνήσεων). Οι οντότητες που δημιούργησαν οι τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα, τρεις δεκαετίες πριν, είχαν στόχο να αντλήσουν κεφάλαια για έργα υποδομών και δημόσιων υπηρεσιών – από αυτοκινητόδρομους έως κατοικίες- κυρίως μέσω δανεισμού από τράπεζες και έκδοσης ομολόγων.

Αν και οδήγησαν σε ανάπτυξη δημιούργησαν επίσης σημαντικό, και ολοένα αυξανόμενο χρέος, εγείροντας ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οφειλές, το Πεκίνο περιόρισε τα νέα δάνεια των LGFV εντός της χώρας. Αυτό τις ανάγκασε να αντλήσουν τα αναγκαία κεφάλαια από αλλού. Εκεί δηλαδή όπου έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Όπως στο Χονγκ Κονγκ.

Πώς ξεπερνιέται ο σκόπελος

Οι επενδυτές απαιτούν υψηλά επιτόκια, αλλά η ανοιχτή προσφορά ενέχει τον κίνδυνο να καταστούν τα μελλοντικά δάνεια πολύ πιο ακριβά, εξηγεί το -.

Για να ξεπεράσουν το δίλημμα, ορισμένα LGFV, πραγματοποιούν έξτρα, κρυφές πληρωμές στους επενδυτές κατά την πώληση ομολόγων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, δεκάδες LGFV (Local Government Financing Vehicle) πούλησαν ομόλογα αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσφέροντας αποδόσεις διπλάσιες ή και παραπάνω από το επίσημο επιτόκιο, σύμφωνα με επενδυτές και τραπεζίτες που έχουν γνώση των συναλλαγών.

Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του κεφαλαίου που συγκέντρωσαν οι εν λόγω οργανισμοί στο εξωτερικό την ίδια περίοδο.

Η μεγάλης κλίμακας χρήση της συγκεκριμένης, ανορθόδοξης συγκέντρωσης κεφαλαίων, υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα ύψους 10 τρισεκατομμυρίων γιουάν (1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια) που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει το Πεκίνο πέρυσι για την ανακούφιση του χρέους των επαρχιών δεν θα είναι αρκετό. Τουλάχιστον, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δριμύτητα της πίεσης ρευστότητας που θα αντιμετωπίσουν οι LGFV.

Να σημειωθεί πως δεν είναι σαφές πόσα γνωρίζουν οι τοπικές κυβερνήσεις της Κίνας σχετικά με τις μεθόδους άντλησης των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται.

Τους ζητήθηκε να επιστρέψουν τα χρήματα

Οι κρυφές αποδόσεις – οι οποίες έχουν προκαλέσει αστάθεια στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ – παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την τιμολόγηση των χρεογράφων όπως ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Προθεσμιακών Συναλλαγών.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα λάβει «μέτρα κατά των εξουσιοδοτημένων εταιρειών των οποίων η συμπεριφορά δεν πληροί τα προβλεπόμενα πρότυπα για τη διατήρηση της αξίας και της ακεραιότητας των κεφαλαιαγορών του Χονγκ Κονγκ».

Εντός της Κίνας, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επιβάλει κυρώσεις και πρόστιμα σε εταιρείες που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω, ενώ ζητήθηκε από τους επενδυτές ομολόγων να επιστρέψουν τα επιπλέον χρήματα. Η Επιτροπή Ρύθμισης Αξιών της Κίνας και το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

«Ορισμένες από τις αδύναμες LGFV εξακολουθούν να αναζητούν απεγνωσμένα χρηματοδότηση», δήλωσε η Ζερλίνα Ζενγκ, επικεφαλής της στρατηγικής για την Ασία στην ερευνητική εταιρεία CreditSights. «Οι περισσότερες είναι αναγκασμένες να πληρώσουν ακριβά για να προσελκύσουν το είδος των παικτών που στοχεύουν σε υψηλές αποδόσεις, καθώς οι διεθνείς και περιφερειακοί επενδυτές που διαθέτουν ρευστότητα αποφεύγουν τις μη βιώσιμες LGFV».

Όλοι κερδισμένοι

Για να κάνουν τα ομόλογά τους πιο ελκυστικά, οι LGFV παρέχουν στους επενδυτές επιπλέον χρήματα χρησιμοποιώντας διάφορες πρακτικές. Με πρόσχημα, για παράδειγμα, την αμoιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με επενδυτές και τραπεζίτες που έχουν γνώση των συναλλαγών και ζήτησαν ανωνυμία

Παράλληλα οι τράπεζες λαμβάνουν επιπλέον προμήθεια από τους αγοραστές των ομολόγων, και υψηλότερο από το συνηθισμένο τέλος εγγυοδοσίας.

Είναι μια συμφωνία που ωφελεί και τις τρεις πλευρές.

Ένα παράδειγμα

Η περίπτωση της Luoyang High-Tech Chuanghui Group, μιας LGFV από την ομώνυμη πόλη της στην επαρχία Henan είναι χαρακτηριστική. Το ενημερωτικό δελτίο για την πώληση ομολόγων αξίας 1,06 δισεκατομμυρίων γιουάν τον Ιούνιο παρουσίαζε μια ζοφερή εικόνα, με τα έσοδα να μειώνονται κατά περισσότερο από το ήμισυ μεταξύ 2022 και 2024.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Εμπορικών Χρεογράφων της Σαγκάης, η οντότητα είχε καθυστερήσει τις πληρωμές εμπορικών χρεογράφων από πέρυσι, γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους της χορήγησης δανείων προς αυτήν.

Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και του πιστωτικού ιστορικού της LGFV, ελάχιστοι θα ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν το ομόλογο με επίσημο επιτόκιο 8%.

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τραπεζίτες προσέγγισαν μια επιλεγμένη ομάδα επενδυτών, υποσχόμενοι συνολική απόδοση περίπου 16%. Και «ξεπούλησε».

Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.

–