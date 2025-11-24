athex-mid-cap-conference-2025:-18-εισηγμένες-παρουσίασαν-τα-σχέδιά-τους

Με υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (24/11) το ATHEX Mid Cap Conference 2025 , που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη από 18 εισηγμένες εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσίασαν σε διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές της αγοράς τα οικονομικά τους δεδομένα, τα πλάνα ανάπτυξής τους και τα σχέδιά τους για τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 547 κατ’ ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις (one-to-one και group meetings), στις οποίες συμμετείχαν 47 εκπρόσωποι των εισηγμένων εταιρειών καθώς και 141 αναλυτές, θεσμικοί επενδυτές και στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο συνέδριο ήταν οι εξής:

ADMIE ALTER EGO MEDIA ALUMIL AUSTRIACARD AVAX GROUP BRIQ PROPERTIES DIMAND EUROPE HOLDINGS FAIS GROUP IDEAL HOLDINGS KRI KRI LAVIPHARM NOVAL PROPERTY PREMIA PROPERTIES PROFILE SOFTWARE THRACE GROUP TRADE ESTATES TRASTOR

Το ATHEX Mid Cap Conference 2025 αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενδυνάμωση της παρουσίας των εισηγμένων εταιρειών στην επενδυτική κοινότητα, την ευρύτερη παρακολούθησή τους από αναλυτές και τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.