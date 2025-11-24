ceo-initiative-2025:-Οι-κεφαλαιαγορές-ως-μοχλός-ανάπτυξης-και-μετασχηματισμού

Τον τρόπο που η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά εποπτικά πλαίσια, σε συνδυασμό με την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης τόσο για μεγάλες όσο και για οικογενειακές επιχειρήσεις εξερεύνησε το πάνελ «Capital Markets & Financial Instruments» στο Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Τον τρόπο που η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά εποπτικά πλαίσια, σε συνδυασμό με την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης τόσο για μεγάλες όσο και για οικογενειακές επιχειρήσεις εξερεύνησε το πάνελ «Capital Markets & Financial Instruments» στο Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Την συζήτηση συντόνισε η Δημοσιογράφος και Παρουσιάστρια του Alpha TV, Μαρία Νικόλτσιου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της αγοράς.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & CEO της ICAP CRIF, τόνισε το ιδιαίτερο βάρος που έχουν οι αξιολογήσεις στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις αγορές. Όπως επισήμανε, η ICAP CRIF ετησίως αξιολογεί άνω των 2.500 εταιρειών για σκοπούς δανεισμού και ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας, διαμορφώνοντας ουσιαστικά τις προϋποθέσεις εισόδου και συμμετοχής στις αγορές κεφαλαίου.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, τονίζοντας τη σημασία του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση, του πλαισίου ESG, την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι η σημαντική άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, με πέρυσι να αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ και φέτος τα 1,7 δισ. ευρώ μέσω πολλών εταιρικών εκδόσεων.

Ειδική μνεία έγινε στην πρόσφατη επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Euronext, η οποία κατέχει πλέον το 75% των μετοχών της ΕΧΑΕ και δίνει πρόσβαση του Χρηματιστηρίου σε 7 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις για την εγχώρια αγορά.

Ο Gus Παπαμιχαλόπουλος, Senior Partner & Chairman της KG Law Firm, υπογράμμισε την πρόκληση που συνιστούν τα έργα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), καθώς και τη σημασία σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου για προσέλκυση επενδύσεων. Αν και τα διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν, όπως σημείωσε, το κόστος αυξάνεται από τις τοπικές αντιστάσεις και τη διστακτικότητα στην υιοθέτηση νέων έργων.

Ο Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece, ανέδειξε τη συμβολή των ορκωτών ελεγκτών, τόσο στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης όσο και στην αξιολόγηση της ετοιμότητας μιας εταιρείας για άντληση κεφαλαίων. Ειδική αναφορά έκανε στη θέση των οικογενειακών επιχειρήσεων στο νέο αυτό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας.