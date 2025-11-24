cnl-capital:-Νέο-ομολογιακό-δάνειο-620.000-ευρώ-για-ενίσχυση-επενδυτικής-στρατηγικής

To ομολογιακό δάνειο 620.000 ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, διάρκειας 15 μηνών, εκδόθηκε για την ενίσχυση της επενδυτικής της στρατηγικής και ανάπτυξης.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 620.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ανακοίνωσε η CNL Capital. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της επενδυτικής της δραστηριότητας.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 21 Νοεμβρίου 2025, ενώ η έκδοση του δανείου πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2025 . Το ομολογιακό δάνειο είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 15 μηνών και εκδόθηκε με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL, όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας και το καταστατικό της.

Η ανακοίνωση:

«Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21/11/2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 24/11/2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Εξακοσίων Είκοσι Χιλιάδων (€620.000,00), συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.»