profile:-Συμφωνία-για-την-εξαγορά-του-87,23%-της-algosystems

Η Profile με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της οριστικοποίησης των Γενικών και Ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εξαγορά ποσοστού κατ’ ελάχιστον 87,23% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , προέβη την 21.11.2025 στην υπογραφή Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών με τους πλειοψηφούντες μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

Η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα Συμφωνία.

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της ως άνω συναλλαγής, υπό την αυτονόητη ως άνω προϋπόθεση θα προχωρήσει ομαλά και θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος , σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.