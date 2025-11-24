revoil:-Επεσαν-οι-υπογραφές-για-Μαλτέζο,-στα-2,86-εκατ.-το-τίμημα

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. σε συνέχεια της από 15/9/2025 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε. με το τίμημα να οριστικοποιείται στα δυο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατό πενήντα δύο ευρώ (2.860.152).

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας Grant Thornton η οποία ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της πλευράς του πωλητή.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την ενσωμάτωση της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον όμιλο REVOIL ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για τους δύο εμπλεκομένους, ο Όμιλος REVOIL διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η ΜΑΛΤΕΖΟΣ κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου REVOIL θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού εστιάζοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Ο άμεσος στρατηγικός στόχος για την ΜΑΛΤΕΖΟΣ είναι η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.