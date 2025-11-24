Telefónica: Στα συνδικάτα πρόταση για περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία

Στην περικοπή περισσότερων από 5.000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία, προσανατολίζεται η Telefónica, η οποία παρουσίασε στα συνδικάτα τον σχεδιασμό της για τον σχεδιασμό της ενοποίησης δραστηριοτήτων και εξυγίανσης του ομίλου.

Στην περικοπή περισσότερων από 5.000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία, προσανατολίζεται η Telefónica, η οποία παρουσίασε στα συνδικάτα UGT και CCOO τον σχεδιασμό της για ενοποίηση δραστηριοτήτων και εξυγίανση του ομίλου.

Σύμφωνα με το Reuters, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε την απόλυση 5.040 ατόμων στην Ισπανία στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης κόστους που προβλέπονται στη νέα της στρατηγική.

Εάν πραγματοποιηθούν, οι απολύσεις θα επηρεάσουν το 41% ​​των εργαζομένων στη μονάδα Telefonica de Espana, το 31% στην Telefonica Moviles και το 24% στην Telefonica Soluciones, φτάνοντας περίπου το 20% του προσωπικού της Telefonica στην Ισπανία, που ανέρχεται σε περίπου 25.000 άτομα. Η UGT δήλωσε ότι η Telefonica είχε επίσης προτείνει μείωση του προσωπικού κατά 32% στην υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης Movistar+.

Η πρόταση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Telefónica ότι θα μειώσει στο μισό το μέρισμα και θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες στην Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία.