Αναβαθμίζεται-το-lesante-classic-στη-Ζάκυνθο

Το Lesante Classic, το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Ζακύνθου, σε απόσταση λίγων μέτρων από τη θάλασσα, στο Τσιλιβί, υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκτεταμένης διετούς αναβάθμισης που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την εξέλιξη του Lesante Classic, ένα έργο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα και τις αξίες ολόκληρης της Lesante Collection», δηλώνει ο Διονύσης Βυθούλκας, CEO της Lesante Collection. «Η αναβάθμιση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική ανανέωση, αλλά μια ολιστική προσέγγιση που ενσωματώνει τα υψηλά πρότυπα φιλοξενίας που χαρακτηρίζουν τα Lesante Cape και Lesante Blu. Στόχος μας είναι το Lesante Classic να προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με την αυθεντικότητα της Ζακύνθου, παραμένοντας πιστό στο όραμά μας για φιλοξενία που σέβεται τον τόπο, την κοινότητα και τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών».

Σύγχρονος σχεδιασμός με φυσικά υλικά

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κεντρικός άξονας του νέου σχεδιασμού, υπό την επίβλεψη του αρχιτεκτονικού γραφείου Dedalo Progetti Architecture, είναι η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας προσιτής πολυτέλειας, που αναδεικνύει τα φυσικά υλικά και την ουσία της ελληνικής φιλοξενίας. Το πρώτο στάδιο του έργου περιλάμβανε τη ριζική ανανέωση όλων των 119 δωματίων και σουιτών, ώστε να αποπνέουν μια αίσθηση άνεσης, ζεστασιάς και εκλεπτυσμένης κομψότητας. Η χρήση ξύλου και πέτρας, σε συνδυασμό με λινά υφάσματα, οργανικές υφές και γήινες αποχρώσεις όπως μπεζ και εκρού, διαμορφώνει ένα περιβάλλον με ήπιες τονικότητες, minimal γραμμές και μεσογειακή απλότητα.

Η τοποθεσία του Lesante Classic αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης, καθώς το έντονο φως και η παλέτα του Ιονίου οδήγησαν σε μια χρωματική και υλική προσέγγιση που «συνομιλεί» με το περιβάλλον. Οι χώροι διαμονής σχεδιάστηκαν ώστε να λειτουργούν σαν προσωπικό καταφύγιο, με διαχρονικό χαρακτήρα και ήρεμη γεωμετρία, ενώ η τεχνολογία ενσωματώνεται αρμονικά μέσω σύγχρονων συστημάτων φωτισμού, κλιματισμού και συνδεσιμότητας. Οι επιλογές διαμονής περιλαμβάνουν τα Deluxe Rooms των 30 τ.μ. με θέα στον κήπο ή στην πισίνα, τα Executive Rooms των 38 τ.μ. με θέα στην πισίνα, τα Deluxe Family Rooms των 60 τ.μ., ιδανικά για οικογένειες, αλλά και τις Grand Suites των 140 τ.μ. με ιδιωτική βεράντα και εξωτερικό jacuzzi.

Με έμπνευση από τη Ζάκυνθο

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο στάδιο του έργου, που αφορά στον επανασχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων και των εξωτερικών όψεων του ξενοδοχείου. Ο περιβάλλων χώρος και η κεντρική πισίνα αποκτούν νέα μορφή, με έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας πρασίνου, δημιουργώντας μια πιο προστατευμένη, γαλήνια ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες. Οι όψεις και οι υπαίθριες ζώνες σχεδιάζονται με φυσικά υλικά, επιλεγμένα για την ανθεκτικότητά τους στο παράκτιο περιβάλλον και την ικανότητά τους να εντάσσονται ιδανικά στο τοπίο της Ζακύνθου. Η συνολική αρχιτεκτονική προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στην καθαρότητα των επιφανειών και τον τρόπο με τον οποίο το μεσογειακό φως αναδεικνύει τις υφές. Συνθέτει έτσι ένα σύγχρονο, ισορροπημένο οπτικά αποτέλεσμα που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χρήση και την ποιότητα των εξωτερικών χώρων.

Η αναδιαμόρφωση του Lesante Classic δεν αποτελεί μόνο ένα αρχιτεκτονικό έργο, αλλά και μια συνειδητή επένδυση στην κοινότητα του νησιού. Η τεχνογνωσία των τοπικών επαγγελματιών σε σχέση με τα υλικά, τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του παράκτιου κλίματος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός αποτελέσματος με αυθεντικό, χειροποίητο χαρακτήρα. Πολλά από τα διακριτά αισθητικά στοιχεία, όπως οι ξύλινες κατασκευές, τα έπιπλα κατά παραγγελία και οι μεσογειακές υφές, φέρουν τη σφραγίδα Ζακυνθινών δημιουργών. Η επιλογή αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία, καθώς και την άρρηκτη σύνδεση του resort με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του νησιού.

Η γαστρονομία σε πρώτο πλάνο

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Lesante Classic εξελίσσεται σημαντικά και η γαστρονομία, βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Με μακρά ιστορία συνεργασιών με κορυφαίους Έλληνες σεφ, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Σκαρμούτσος, Δημήτρης Κατριβέσης και Νίκος Θωμάς, σήμερα η κουζίνα τελεί υπό την καθοδήγηση του σεφ Θοδωρή Χρηστάκη. Τα εστιατόρια εκσυγχρονίζονται, με έμφαση στην τοπική παραγωγή και τις σύγχρονες ελληνικές γεύσεις, με σκοπό να προσφέρουν υψηλού επιπέδου γαστρονομία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Lesante Classic θα προσφέρει στους επισκέπτες μια πλήρως αναβαθμισμένη εμπειρία που συνδυάζει σύγχρονη ματιά, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και την αυθεντική φιλοξενία της Lesante Collection. Το ξενοδοχείο περνά δυναμικά στη νέα του εποχή, παραμένοντας σταθερά σημείο αναφοράς για τη Ζάκυνθο και προσφέροντας μια διαμονή που ισορροπεί ανάμεσα στην προσιτή πολυτέλεια, την άνεση και την ηρεμία.